Un 99,96% de fidelidad malaguista: casi todos los abonados renuevan el carné

La afición del Málaga CF durante un partido en La Rosaleda. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El 99,96% de los abonados del Málaga CF ha renovado su carné para la próxima temporada en Primera División. Casi los 26.600 socios de la temporada pasada han confirmado su apoyo al club tras el regreso a la élite. El club atenderá de forma personalizada las solicitudes de cambio de asiento entre el 5 y 6 de agosto. El Trofeo Costa del Sol se disputará el 12 de agosto ante el Fulham FC y ya hay fechas para los dos primeros partidos de liga como local.

Como era previsible, el malaguismo ha respondido en masa a la campaña de abonos. El 99,96 por ciento de los socios ha renovado su vinculación con el Málaga CF en su regreso a Primera División.

Por tanto, casi todos los 26.600 abonados de la temporada pasada han retirado su abono para vivir el regreso a la élite del conjunto blanquiazul, que desde el descenso a Primera RFEF ha despertado una 'Malagamanía' en la ciudad nunca vista antes.

Estaba prevista la apertura de un plazo para que los abonados que quisiesen optar a un cambio de asiento lo hiciesen entre el 5 y el 6 de agosto. Pero el club ha anunciado que estas peticiones serán atendidas "de forma personalizada" desde las taquillas "estudiando cada situación para ofrecer la mejor solución posible".

De esta forma, se cumplen las previsiones del club de cubrir casi todo el cupo disponible de abonos. Los que queden libres serán otorgados a poseedores del Carné Malaguista, ya que el club eliminó la lista de espera de miles de aficionados existente desde la temporada pasada.

Los abonos han subido levemente esta temporada, salvo los Infantiles, que sufrieron un rejonazo importante por un uso fraudulento de los mismos, según explicó el director general del Málaga CF, Kike Pérez, cuando presentó la campaña de abonos.

El récord de abonados de momento permanece congelado desde la temporada pasada a la espera de que el club resuelva el final de la campaña de abonos con la apertura del plazo para nuevos socios.

Todos estos abonados ya conocen las primeras citas que tendrán con los suyos en La Rosaleda.

El miércoles 12 de agosto se jugará el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria contra el Fulham FC de la Premier League, y ya hay fecha y hora para los dos primeros partidos de liga como local. El Deportivo de La Coruña visitará Martiricos el 24 de agosto a las 21:30 horas, mientras que el Levante UD lo hará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas.