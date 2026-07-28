¿A qué se puede referir Funes con la llegada de "más jugadores" al Málaga CF?

Las claves

Las claves Generado con IA El entrenador Juanfran Funes ha confirmado que llegarán más refuerzos al Málaga CF, especialmente en la defensa y posiblemente en el centro del campo. La posición de central es la más preocupante para el inicio de la temporada, debido a lesiones y falta de efectivos disponibles. El club ya ha reforzado el lateral izquierdo con la llegada de José Salinas, pero sigue explorando el mercado para cubrir carencias. En el centro del campo hay muchos nombres, aunque algunos jugadores jóvenes podrían salir cedidos o ser recolocados en otras posiciones.

Ya está el esperado lateral izquierdo en el Málaga CF, pero el mercado no está cerrado. Según el entrenador blanquiazul, Juanfran Funes, llegarán "más jugadores". "Ahora mismo solo está Dani (Dani Sánchez) en esa posición, es una de las posiciones en que vendrá alguien. Y también alguna más. Pero no muchos más

El técnico de Loja hizo estas declaraciones en la Cadena COPE antes de la llegada de José Salinas para el lateral zurdo.

Esas declaraciones le han puesto las orejas tiesas al malaguismo, que empieza a pensar en las otras vías de búsqueda que tiene abierta la dirección deportiva.

Atendiendo a lo explicado por Loren Juarros, la delantera está cubierta con los tres puntas del plantel, Chupe, Niño y Jauregui.

En el centro del campo hay más nombres que espacio, con una nómina fiable pero a la que falta experiencia en la elite.

Dotor, Dani Lorenzo, Izan Merino, Ramón, Rafa, Arriaza, más el lesionado Juanpe son los nombres de la medular.

Todo apunta a que Arriaza saldrá cedido y, en el arranque de la temporada, Izan tiene papeletas para ser central ante las carencias en esa demarcación.

Suena en estos días el centrocampista del Getafe, Yvan Neyou.

El puesto de central, cogido con pinzas para el arranque de liga

Lo que sí parece cogido con pinzas al menos en el inicio del curso es la posición de central.

En el primer amistoso de pretemporada, sólo un central del primer equipo estuvo disponible. Ángel Recio, que la temporada pasada rindió a buen nivel cuando tuvo la oportunidad.

Murillo no estará la cien por cien al menos hasta noviembre o finales de octubre.

Einar acabó la temporada lesionado y no está entrenando al ritmo de sus compañeros.

Álex Pastor entrena con normalidad pero viene de un año en blanco por la lesión de cruzado. No jugó contra el Leicester y puede que no se le espere en la pretemporada.

Calero, el único fichaje, tampoco jugó el sábado.

Y Moussa se ha vuelto a lesionar en el sóleo, aunque era uno de los que tiene papeletas para salir en busca de minutos.

Con esto, un panorama optimista para afrontar el arranque de competición sería el de tres centrales sanos o al cien por cien. Calero, Recio e Izan, pivote natural de este equipo pero fijo en las categorías inferiores de España en la posición de central.

E incluso en la posiciones de lateral izquierdo, ya doblada con Salinas y Dani Sánchez, el malagueño no parece ofrecer todas las garantías puesto que con Funes apenas tuvo minutos.

La exigencia aumenta en Primera División y el nivel se tiene que elevar.

Aunque todas la fichas están ocupadas, parece que Loren tiene todavía horas de despacho por delante para firmar más de un futbolista que podía llegar para la posición de central o el centro del campo.