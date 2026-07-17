El Málaga CF jugará su tercer amistoso de pretemporada contra el Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF jugará su tercer amistoso de pretemporada contra la AD Ceuta FC el viernes 7 de agosto en el Estadio Alfonso Murube. El partido forma parte del Trofeo 'Ciudad de Ceuta' y será el tercer encuentro preparatorio tras los duelos ante Leicester City y Al Ittihad. En mayo, Málaga CF venció al Ceuta por 1-4 en Segunda División, lo que ayudó a su clasificación para el playoff de ascenso. La pretemporada del Málaga CF incluye también una concentración en Estepona, siguiendo la tradición de los últimos años.

El Málaga CF viajará hasta tierras norteafricanas para jugar frente a la AD Ceuta FC en el Estadio Alfonso Murube el viernes 7 de agosto a las 19:00 horas, en el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’.

Se trata del tercer partido amistoso que jugará el Málaga esta pretemporada tras los duelos programados contra el Leicester City el 25 de julio en Algeciras y contra el Al Ittihad de Arabia Saudí el jueves 30 de julio en el Marbella Football Center.

Málaga CF y AD Ceuta se enfrentaron el pasado mes de mayo todavía en Segunda División con una victoria contundente por 1-4 que encarriló la clasificación del Málaga para el playoff de ascenso a Primera División en uno de los campos más complicados de la categoría.

De esta forma, el conjunto de Martiricos continúa dándole forma a una pretemporada que inició el 13 de julio y lo que llevará durante unos días, todavía por confirmar, a Estepona, como es habitual en las últimas pretemporadas.

Partidos amistosos del Málaga CF en la pretemporada 2026

Málaga CF vs. Leicester City, sábado 25 de julio, 19:00 horas. Estadio Nuevo Mirador, Algeciras.

Málaga CF vs. Al Ittihad, jueves 30 de julio, 20:00 horas. Marbella Football Center.

AD Ceuta vs. Málaga CF, viernes 7 de agosto, 19:00 horas. Estadio Alfonso Murube, Ceuta. Trofeo Ciudad de Ceuta.