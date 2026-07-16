El Al Ittihad saudí, segundo rival del Málaga CF en la pretemporada

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF jugará un amistoso de pretemporada contra el Al-Ittihad saudí el 30 de julio en Marbella Football Center. Este será el segundo encuentro de pretemporada, tras medirse al Leicester City el 25 de julio en Algeciras. El técnico Juan Francisco Funes planea disputar cuatro o cinco amistosos antes del inicio de LaLiga EA Sports el 19 de agosto. El club malaguista busca reforzar la posición de lateral izquierdo y ya ha confirmado un fichaje y dos renovaciones para su regreso a Primera División.

El Málaga CF se enfrentará al Al-Ittihad saudí en un amistoso que se disputará el próximo jueves 30 de julio en las instalaciones de Marbella Football Center a las 20:00 horas, informó este miércoles el club malaguista.



Será el segundo encuentro de pretemporada tras el que dispute contra el Leicester City inglés el sábado 25 de julio en Algeciras (Cádiz).



El técnico del Málaga Juan Francisco Funes, quiere disputar antes de que comience LaLiga EA Sports el 19 de agosto ante el Atlético de Madrid cuatro o cinco amistosos para llegar rodado a su vuelta a la élite.



El Málaga, que comenzó el pasado lunes la pretemporada en La Rosaleda y la continuará con una concentración en la localidad malagueña de Estepona en una fecha por concretar.

El Al Ittihad es uno de los clubes más potentes de la liga de Arabia Saudí, fue el que reclutó a Benzema del Real Madrid para su proyecto, aunque el francés ya no esté en sus filas. Ahora cuenta en su plantilla con el exmalaguista En Nesyri.

De esta forma, el Málaga sigue planificando una pretemporada en línea con la de años anteriores, bajo el paraguas del Marbella Football Center, que organiza partidos tanto en la localidad marbellí como en La Línea de la Concepción o en Algeciras. También en Estepona.

De momento, el Málaga ha confirmado un fichaje y dos renovaciones, las de Einar y Jauregi, para perfilar el regreso a Primera División.

La dirección deportiva está en la búsqueda de un lateral izquierdo que refuerce la posición con más carencias de la actual plantilla, ya que solo cuenta con Dani Sánchez. A pesar de que Rafita fue el que jugó gran parte de la temporada en esa demarcación. Lo hizo a pierna cambiada