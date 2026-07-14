El Málaga CF ya sabe cuándo jugará en el Metropolitano y en el Santiago Bernabéu contra Atleti y Real Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afrontará un exigente inicio de temporada en Primera División visitando a Atlético de Madrid y Real Madrid en sus dos primeros desplazamientos. El partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano se jugará el miércoles 19 de agosto, coincidiendo con la Feria de Agosto en Málaga. El debut como local del Málaga CF será el lunes 24 de agosto a las 21:30 horas frente al Deportivo de La Coruña. El encuentro ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu está programado para el domingo 30 de agosto a las 17:00 horas.

El Málaga CF ya sabe los horarios del duro calendario de inicio de temporada que le ha tocado en su regreso a Primera División, donde tendrá que visitar al Atlético y al Real Madrid en los dos primeros desplazamientos. El primer partido tan solo se retrasa entre semana y ya está el primer lunes, de los muchos que se esperan, en el calendario.

La primera incógnita estaba en cuándo visitaría el Málaga CF el estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid tiene varios jugadores implicados en las semifinales del Mundial 2026, por lo que el partido previsto para el fin de semana del 15 de agosto se tendría que aplazar.

La Liga ha decidido que los partidos con jugadores implicados en esas rondas se jueguen entre semana, por lo que la jornada se extiende hasta el jueves. Y para el Atlético de Madrid vs. Málaga CF ha decidido que se juegue el miércoles 19 de agosto, día festivo en la capital de la Costa del Sol, que estará inmersa en plena Feria de Agosto.

JORNADA 1 DE PRIMERA DIVISIÓN

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El primer partido como local del Málaga CF empieza a cumplir con lo esperado por la afición blanquiazul. Se jugará en lunes. El equipo de Funes está destinado a jugar en esa franja horaria en más de una jornada.

Por lo tanto, el Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña se jugará el lunes 24 de agosto a las 21:30 horas.

JORNADA 2 DE PRIMERA DIVISIÓN

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Y uno de los partidos más esperados del curso, que el aficionado blanquiazul marca en el calendario para viajar con su equipo, es la visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.

El sorteo deparó que la visita a los blancos fuese en la tercera jornada. Y el partido se jugará el domingo 30 de agosto a las 17:00 horas.

JORNADA 3 DE PRIMERA DIVISIÓN