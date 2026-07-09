Segunda renovación en el Málaga CF: Eneko Jauregi jugará en Primera División tras firmar hasta 2027

Jauregi jugará en el Málaga CF en el curso 26/27. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Eneko Jauregi renueva con el Málaga CF hasta 2027 y jugará en Primera División. El delantero vizcaíno llegó el pasado verano y ha disputado 25 partidos, marcando cuatro goles. Jauregi fue clave en el ascenso del Málaga CF a LALIGA EA SPORTS y debutará en la máxima categoría nacional. El club valora su trabajo, fortaleza y remate como aportes esenciales para los objetivos del equipo en la temporada 26/27.

Segunda renovación en el Málaga CF de cara a su vuelta a Primera División. En esta ocasión, el jugador que va a mantenerse en la plantilla blanquiazul va a ser Eneko Jauregi.

El delantero jugará en LALIGA EA SPORTS con el Málaga CF tras firmar hasta 2027 con el equipo, según han informado en un comunicado.

Jauregi llegó el verano pasado a Málaga para reforzar la delantera del conjunto blanquiazul. En su periplo malaguista, el punta vizcaíno ha participado en 25 encuentros (23 en LALIGA HYPERMOTION y 2 en la Copa del Rey), anotando cuatro tantos y ayudando a conseguir el ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Con más de un centenar de partidos en la categoría de plata, Eneko debutará en la máxima competición nacional con el Málaga CF. El delantero "continuará poniendo al servicio del equipo su trabajo, fortaleza y remate, ayudando al equipo a conseguir sus objetivos en el curso 26/27".