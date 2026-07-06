El Málaga CF apuesta por el rosa y varios guiños a la ciudad para su segunda equipación: ya está a la venta

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF presenta su segunda equipación para la temporada 2026-2027, apostando por el color rosa y varios guiños a la ciudad. La camiseta incluye el escudo original del club, bordado a todo color, y detalles inspirados en la Iglesia de San Juan Bautista. El pantalón es blanco con remates rosas y rombos, manteniendo la referencia a la parroquia malagueña. La camiseta ya está disponible en tiendas oficiales y online, con un precio de 80 euros, y el pantalón a 40 euros.

Ya hay segunda equipación. Seguramente, como todo lo que tenga que ver con el equipo blanquiazul, un éxito de ventas. El Málaga CF desveló su nueva segunda camiseta oficial para la temporada 2026-2027, la que lucirá el equipo en su regreso a la Primera División. Y para ello, el club apuesta por guiños a la ciudad y a los primeros pasos de este deporte a través de su escudo, que cumplirá uno de los deseos de sus aficionados, bordado y a todo color.

Uno de los elementos más destacados de la prenda es el escudo original del club, bordado a todo color, en un claro guiño a las raíces malaguistas que conecta generaciones y simboliza la esencia de la institución ‘since 1904’. El pantalón será blanco con remates rosas.

El Málaga explica que "la equipación se inspira e incorpora una elegante referencia a la emblemática Iglesia de San Juan Bautista, situada en el corazón del centro de la capital y declarada Bien de Interés Cultural como parte del patrimonio histórico de Andalucía". En los hombros de la camiseta se muestran los icónicos rombos de la céntrica parroquia malagueña.

Lo mismo ocurre con el pantalón, que será blanco y está rematado en su parte final con los mismos rombos.

Otro de los detalles que explica es el mensaje en el cuello de 'Muy Leal'. "Si en la primera camiseta aparecía escrito ‘MUY NOBLE’, en la segunda aparece ‘MUY LEAL’ como paralelismo a la inquebrantable lealtad de la afición con su equipo, la fe representada por la Iglesia de San Juan y el lema de Málaga como 'primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica, muy Ilustre y siempre Denodada Ciudad de Málaga'".

𝗠𝗨𝗬 𝗟𝗘𝗔𝗟. Como esta ciudad. Como su gente 👕@hummelspain pic.twitter.com/bWVJbJzc15 — Málaga CF (@MalagaCF) July 6, 2026

"En términos técnicos, los paneles en tejido ‘nido de abeja’ mejoran la ventilación, aportan ligereza y ofrecen un acabado de alta calidad. Y, en cuanto a la tonalidad, los colores tierra y beige aportan calidez y ese toque histórico anteriormente reseñado".

A la venta el 6 de julio

La nueva segunda elástica del Málaga está disponible , en las tiendas oficiales del Club ubicadas en el Estadio La Rosaleda y en Marqués de Larios 3 en pleno centro de la capital.

También, vía internet, se podrá adquirir la prenda en la tienda on line del Málaga Club de Fútbol (www.tiendamalagacf.com).

Precios

La camiseta tiene un precio de 80 euros (79.95), y el pantalón de 40 (39,95).