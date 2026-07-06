La Justicia ordena la detención del jeque Al Thani y sus hijos por el caso Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha ordenado la detención europea y prisión provisional del jeque Abdullah Al Thani y sus hijos por presuntos delitos relacionados con el Málaga CF. Se les acusa de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión al frente del club. La familia Al Thani ha dificultado su localización, manteniendo un carácter itinerante y sin responder a comunicaciones oficiales ni residir en los domicilios facilitados. La Fiscalía solicita penas de 14 años de prisión e inhabilitación para administrar sociedades, además de multas para cubrir posibles responsabilidades civiles.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden de búsqueda y detención europea e ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, debido a la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.



En el auto, enviado a todas las partes personadas en la causa, se acuerda "la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero".



Además, por la gravedad de los delitos por los que han sido acusados y "de las penas interesadas por las acusaciones, hacen pensar que tratarán de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado hacer, no teniendo designado, pese al tiempo que lleva tramitándose la causa, letrado ni procurador", señala.



La jueza detalla que la familia Al Thani no contesta a "correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Catar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les ha localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)".



En la ciudad alemana, no se pudo cumplimentar la orden de investigación remitida, ya que desaparecieron los imputados "una vez tuvieron constancia de que eran buscados por la Justicia española, y en Italia, donde no se facilitó domicilio para notificación, lo que evidencia el carácter itinerante por distintos países en sus movimientos, lo que dificulta aún más su localización para practicar las diligencias procesales necesarias"



El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga.



Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.



La acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.