Consulta el calendario completo del Málaga CF para la temporada 2026-2027 en Primera División

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con un calendario de 38 jornadas, comenzando el 15 de agosto de 2026. El equipo dirigido por Juanfran Funes debutará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y cerrará la Liga ante el Sevilla FC en La Rosaleda. El calendario incluye enfrentamientos destacados frente a Real Madrid, FC Barcelona y otros grandes de la competición. La temporada se desarrollará desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 30 de mayo de 2027, con parones por selecciones y descanso navideño.

El Málaga CF ya conoce cuál será la hoja de ruta en su regreso a Primera División tras el ansiado ascenso conquistado en Almería. Serán 38 jornadas a doble vuelta en una competición que tiene veinte equipos en liza, como los veintidós de Segunda División, donde ha competido el conjunto blanquiazul siete de los ocho años en los que ha estado fuera de la máxima categoría.

El equipo de Juanfran Funes se medirá al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la primera jornada de Liga, el 16 de agosto, y cerrará la competición contra el Sevilla FC en La Rosaleda.

LaLiga empieza el fin de semana del 15 de agosto y finaliza el 30 de mayo. Habrá x parones por selecciones y dos semanas de descanso en Navidad.

Estas son las 38 jornadas que el calendario le ha deparado al Málaga CF de Juanfran Funes.

Calendario del Málaga CF de la temporada 2026-2027 en Primera División