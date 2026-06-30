Consulta el calendario completo del Málaga CF para la temporada 2026-2027 en Primera División
La liga comenzará el 15 de agosto y finalizará el 30 de mayo.
Más información: el Málaga visitará al Atlético de Madrid en su regreso a Primera División
Las claves
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El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con un calendario de 38 jornadas, comenzando el 15 de agosto de 2026.
El equipo dirigido por Juanfran Funes debutará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y cerrará la Liga ante el Sevilla FC en La Rosaleda.
El calendario incluye enfrentamientos destacados frente a Real Madrid, FC Barcelona y otros grandes de la competición.
La temporada se desarrollará desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 30 de mayo de 2027, con parones por selecciones y descanso navideño.
El Málaga CF ya conoce cuál será la hoja de ruta en su regreso a Primera División tras el ansiado ascenso conquistado en Almería. Serán 38 jornadas a doble vuelta en una competición que tiene veinte equipos en liza, como los veintidós de Segunda División, donde ha competido el conjunto blanquiazul siete de los ocho años en los que ha estado fuera de la máxima categoría.
El equipo de Juanfran Funes se medirá al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la primera jornada de Liga, el 16 de agosto, y cerrará la competición contra el Sevilla FC en La Rosaleda.
LaLiga empieza el fin de semana del 15 de agosto y finaliza el 30 de mayo. Habrá x parones por selecciones y dos semanas de descanso en Navidad.
Estas son las 38 jornadas que el calendario le ha deparado al Málaga CF de Juanfran Funes.
Calendario del Málaga CF de la temporada 2026-2027 en Primera División
Jornada
Partido
Fecha
1
Atlético de Madrid vs. Málaga CF
15 de agosto
2
Málaga CF vs Deportivo de La Coruña
23 de agosto
3
Real Madrid vs. Málaga CF
30 de agosto
4
Málaga CF vs. Levante
6 de septiembre
5
Celta de Vigo vs. Málaga CF
13 de septiembre
6
Málaga CF vs. Villarreal
16 de septiembre
7
Getafe vs. Málaga CF
20 de septiembre
8
Málaga CF vs. RCD Espanyol
11 de octubre
9
Málaga CF vs. Real Sociedad
18 de octubre
10
Deportivo Alavés vs. Málaga CF
25 de octubre
11
Real Betis vs. Málaga CF
1 de noviembre
12
Málaga CF vs. Racing de Santander
8 de noviembre
13
CA Osasuna vs. Málaga CF
22 de noviembre
14
Málaga CF vs. Athletic Club
29 de noviembre
15
Sevilla FC vs. Málaga CF
6 de diciembre
16
Málaga CF vs. FC Barcelona
13 de diciembre
17
Rayo Vallecano vs. Málaga CF
20 de diciembre
18
Málaga CF vs. Elche
3 de enero
19
Valencia vs. Málaga CF
10 de enero
20
Málaga CF vs. Real Madrid
17 de enero
21
Real Sociedad vs. Málaga CF
24 de enero
22
Málaga CF vs. Deportivo Alavés
31 de enero
23
Deportivo de La Coruña vs. Málaga CF
7 de febrero
24
Levante UD vs. Málaga CF
14 de febrero
25
Málaga CF vs. Real Betis
21 de febrero
26
Málaga CF vs. Atlético de Madrid
28 de febrero
27
Elche vs. Málaga CF
7 de marzo
28
Málaga CF vs. Rayo Vallecano
14 de marzo
29
Villarreal vs. Málaga CF
21 de marzo
30
Málaga CF vs. CA Osasuna
4 de abril
31
RCD Espanyol vs. Málaga CF
11 de abril
32
Málaga CF vs Valencia CF
18 de abril
33
Racing de Santander vs. Málaga CF
21 de abril
34
Málaga CF vs. Getafe
2 de mayo
35
Athletic Club vs. Málaga CF
9 de mayo
36
Málaga CF vs. Celta de Vigo
16 de mayo
37
FC Barcelona vs. Málaga CF
23 de mayo
38
Málaga CF vs. Sevilla FC
30 de mayo