Primera jornada de Primera División 2026-2027

Primera jornada de Primera División 2026-2027 RFEF

Málaga C.F.

Consulta el calendario completo del Málaga CF para la temporada 2026-2027 en Primera División

La liga comenzará el 15 de agosto y finalizará el 30 de mayo.

Más información: el Málaga visitará al Atlético de Madrid en su regreso a Primera División

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Las claves

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El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División con un calendario de 38 jornadas, comenzando el 15 de agosto de 2026.

El equipo dirigido por Juanfran Funes debutará contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y cerrará la Liga ante el Sevilla FC en La Rosaleda.

El calendario incluye enfrentamientos destacados frente a Real Madrid, FC Barcelona y otros grandes de la competición.

La temporada se desarrollará desde el 15 de agosto de 2026 hasta el 30 de mayo de 2027, con parones por selecciones y descanso navideño.

El Málaga CF ya conoce cuál será la hoja de ruta en su regreso a Primera División tras el ansiado ascenso conquistado en Almería. Serán 38 jornadas a doble vuelta en una competición que tiene veinte equipos en liza, como los veintidós de Segunda División, donde ha competido el conjunto blanquiazul siete de los ocho años en los que ha estado fuera de la máxima categoría.

El equipo de Juanfran Funes se medirá al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la primera jornada de Liga, el 16 de agosto, y cerrará la competición contra el Sevilla FC en La Rosaleda.

LaLiga empieza el fin de semana del 15 de agosto y finaliza el 30 de mayo. Habrá x parones por selecciones y dos semanas de descanso en Navidad.

Estas son las 38 jornadas que el calendario le ha deparado al Málaga CF de Juanfran Funes.

Calendario del Málaga CF de la temporada 2026-2027 en Primera División

Jornada

Partido

Fecha

1

Atlético de Madrid vs. Málaga CF

15 de agosto

2

Málaga CF vs Deportivo de La Coruña

23 de agosto

3

Real Madrid vs. Málaga CF

30 de agosto

4

Málaga CF vs. Levante

6 de septiembre

5

Celta de Vigo vs. Málaga CF

13 de septiembre

6

Málaga CF vs. Villarreal

16 de septiembre

7

Getafe vs. Málaga CF

20 de septiembre

8

Málaga CF vs. RCD Espanyol

11 de octubre

9

Málaga CF vs. Real Sociedad

18 de octubre

10

Deportivo Alavés vs. Málaga CF

25 de octubre

11

Real Betis vs. Málaga CF

1 de noviembre

12

Málaga CF vs. Racing de Santander

8 de noviembre

13

CA Osasuna vs. Málaga CF

22 de noviembre

14

Málaga CF vs. Athletic Club

29 de noviembre

15

Sevilla FC vs. Málaga CF

6 de diciembre

16

Málaga CF vs. FC Barcelona

13 de diciembre

17

Rayo Vallecano vs. Málaga CF

20 de diciembre

18

Málaga CF vs. Elche

3 de enero

19

Valencia vs. Málaga CF

10 de enero

20

Málaga CF vs. Real Madrid

17 de enero

21

Real Sociedad vs. Málaga CF

24 de enero

22

Málaga CF vs. Deportivo Alavés

31 de enero

23

Deportivo de La Coruña vs. Málaga CF

7 de febrero

24

Levante UD vs. Málaga CF

14 de febrero

25

Málaga CF vs. Real Betis

21 de febrero

26

Málaga CF vs. Atlético de Madrid

28 de febrero

27

Elche vs. Málaga CF

7 de marzo

28

Málaga CF vs. Rayo Vallecano

14 de marzo

29

Villarreal vs. Málaga CF

21 de marzo

30

Málaga CF vs. CA Osasuna

4 de abril

31

RCD Espanyol vs. Málaga CF

11 de abril

32

Málaga CF vs Valencia CF

18 de abril

33

Racing de Santander vs. Málaga CF

21 de abril

34

Málaga CF vs. Getafe

2 de mayo

35

Athletic Club vs. Málaga CF

9 de mayo

36

Málaga CF vs. Celta de Vigo

16 de mayo

37

FC Barcelona vs. Málaga CF

23 de mayo

38

Málaga CF vs. Sevilla FC

30 de mayo