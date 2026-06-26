José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF: "El corazón nos puede pedir La Rosaleda, pero la cabeza nos dice que tiene que ser otro sitio"

Las claves

Las claves Generado con IA El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, respalda trasladar La Rosaleda a una nueva ubicación por motivos técnicos y de negocio. El informe presentado en el Ayuntamiento de Málaga recomienda construir el nuevo estadio en los terrenos de la Universidad de Málaga. Muñoz asegura que compatibilizar obras y partidos en La Rosaleda perjudicaría al club y considera que la decisión es "muy inteligente". El nuevo estadio tendría capacidad para 55.000 espectadores y responde al crecimiento de la población en la provincia.

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, respalda la decisión de trasladar La Rosaleda a una nueva ubicación. "La decisión es muy inteligente".

Así se expresó Muñoz después de una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Málaga donde se ha dado a conocer el informe sobre la ubicación del nuevo estadio, que se decanta por la construcción de un nuevo inmueble en los terrenos de la Universidad de Málaga.

El administrador judicial del Málaga ha explicado que desde el club, "la posición desde el principio del Málaga ha sido que compatibilizar obra y el primer equipo en La Rosaleda era perjudicial. No solo en el primer equipo, sino también las líneas de negocio para el club, como el retail, con la tienda, o el Museo, que cada vez funciona mejor".

Muñoz reconoce que "todos le tenemos mucho cariño" a La Rosaleda. "Yo la primera vez que fui a La Rosaleda tenía cinco años, un Málaga-Pontevedra que quedó 3-1. Fui con mi padre". ,

Pero cree que "hay que pensar más con la cabeza que con el corazón". "Aquí lo más importante es priorizar el club. y creo que la decisión es muy inteligente", expuso Muñoz durante la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que estuvieron presentes también las peñas.

Además, el administrador judicial destaca que la decisión está avalada por "los datos técnicos, que para mi son incuestionables".

"Por nuestra parte, es lo mejor", zanjó José María Muñoz.

En esa misma línea se expresó tras la comparecencia oficial ante los medios de comunicación: "El corazón nos puede pedir La Rosaleda, pero la cabeza nos dice que tiene que ser otro sitio"

Muñoz cree que "lo ideal para el Málaga es salir de La Rosaleda y jugar en el nuevo estadio. Se me antoja complicado la alternancia. Es casi preferible esperar un año más".

"Yo sé que a todos nos mueve La Rosaleda. La cabeza nos dice que no es recomendable", dijo un Muñoz que considera adecuada la cifra de un estadio para 55.000 espectadores, que puede ir en consonancia con el crecimiento de población en toda la provincia.