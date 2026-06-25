Loren tendrá que renovar la unidad B del Málaga CF y apuntalar la defensa para Primera División

Las claves

Las claves Generado con IA Loren deberá renovar la segunda unidad del Málaga CF y reforzar especialmente la defensa para competir en Primera División. El núcleo principal del equipo ya tiene contrato, pero muchos jugadores terminan vínculo y otros no tienen experiencia en la máxima categoría. El club debe decidir el futuro de canteranos y jugadores con poca participación, así como negociar posibles renovaciones y fichajes. Se prevén hasta una decena de incorporaciones para cubrir carencias en defensa, lateral izquierdo, delantera y sumar experiencia al centro del campo.

El Málaga CF tiene la espina dorsal de su equipo prácticamente cerrada para el regreso del equipo a Primera División. Funes ha construido un equipo que se recita de memoria que casi en su totalidad estará la máxima categoría con la camiseta blanquiazul, salvo que llegue algún club pagando la cláusula. Pero una plantilla se compone de 25 jugadores. Y ahí Loren tiene faena para este verano.

Entre los que acaban contrato y los que no han participado en el tramo más importante de la temporada, la dirección deportiva tienen que completar un plantel de garantías y con fondo de armario para la exigencia de la competición que afrontará el Málaga en apenas dos meses. Porque además, el núcleo duro de la plantilla no tiene experiencia en Primera División.

Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ramón, Chupete, Larrubia, Joaquín, Murillo, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafita, Aarón Ochoa y Rafa son jugadores que imprescindibles para Juanfran Funes. Todos tienen contrato. Aunque con Adrián Niño el Atlético de Madrid tiene una opción de recompra por un precio asequible.

Álex Pastor Haitam, Carlos López, Moussa, Dani Sánchez, Lobete y Recio tienen contrato. De esta nómica, el club tiene que decidir si busca una cesión para los canteranos en busca de minutos o si prefiere seguir tutelando al abrigo de Funes. Con respecto a Dani Sánchez y Lobete, casi inéditos a la hora de la verdad y sin experiencia en Primera División el club tiene que decidir qué hacer con ellos. Su continuidad en el Málaga no está garantizada.

Caso aparte es el de Álex Pastor, lesionado durante toda la temporada por una lesión de cruzado y renovado hasta 2028. Habrá que ver su estado físico.

Luego, Jokin Gabilondo, Einar Galilea, Darko Brasanac, Juanpe, Carlos Dotor, Víctor García, Eneko Jauregi, Luismi Sánchez, Javi Montero y Josúe Dorrio finalizan contrato el próximo 30 de junio. En esta nómina hay de todo. Experiencia en Primera, jugadores fundamentales y líderes del vestuario.

Carlos Dotor ha sido capital en el ascenso y para Funes. Pero es un futbolista cedido por el Celta de Vigo y Loren tendrá que hacer encaje de bolillos si quiere que siga en La Rosaleda. El futbolista siempre ha mostrado prudencia cuando se le ha preguntado por su continuidad, conocedor de que su situación es compleja con respecto a su continuidad.

Einar Galilea es uno de los capitanes del equipo. Un líder en el vestuario y titular hasta su lesión en el tramo final de la temporada. Loren Juarros tendrá que valorar si hacerle una oferta de renovación. El vitoriano no es experto en la categoría y tiene algunas carencias que suple con mucha personalidad.

Javi Montero tiene una cláusula de prolongación. Ha sido titular en la final del playoff y su rendimiento ha ido de menos a más, pero Primera División es otra historia. También hay dudas con Juanpe, un caso similar al de Montero.

De los que acaban contrato el único con experiencia en Primera es Darko Brašanac, que podría suponer fondo de armario para la plantilla, pero llegó con el mercado cerrado y ha tenido poco protagonismo. Aunque Funes ha tirado de él en los últimos partidos.

Gabilondo, Víctor, Jauregi y Dorrio no continuarán en el equipo.

Caso aparte es el de Luismi, que de momento no está apto para la práctica del fútbol.

Con este escenario, el Málaga tiene carencias de cara a la próxima temporada en el centro de la defensa, en el lateral izquierdo y arriba, porque habría que buscar una alternativa a Chupe y Niño. En el centro del campo tiene jugadores, pero tendrá que decidir si ficha más experiencia y si pelea por Carlos Dotor.

Pueden ser hasta una decena de incorporaciones para afrontar el regreso a Primera División. Los que lleguen, tendrán que sudar para moverle la silla a los niños de Funes.