La gran fiesta del ascenso del Málaga CF a Primera División, a vista de pájaro

La fiesta del ascenso del Málaga a Primera División. desde el aire

Las claves

Las claves Generado con IA Unas 185.000 personas celebraron el ascenso del Málaga CF a Primera División en un recorrido multitudinario por la ciudad. La plantilla del Málaga CF fue arropada por la afición tras vencer 1-2 al Almería, logrando el regreso a la élite después de ocho años. Un espectacular vídeo aéreo de la Policía Local muestra la magnitud de la celebración y el apoyo ciudadano al equipo.

La marea blanquiazul a vista de pájaro. Esa es la extraordinaria perspectiva que ofrece un vídeo grabado por la Policía Local de Málaga, que pone de manifiesto el extraordinario movimiento ciudadano que el pasado lunes arropó a la plantilla del Málaga CF tras lograr el ascenso a Primera División.

Los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno elevaban la cifra a unos 185.000 personas repartidas en el amplio recorrido que llevó al Málaga a visitar a El Cautivo, la sede de la Diputación provincial en la Acera de la Marina y la Casona del Parque, que acoge el Ayuntamiento de la ciudad.

La victoria 1-2 ante el Almería permitió al club de Martiricos volver a la élite del fútbol español ocho años después.