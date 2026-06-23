Jamal Satli (BlueBay) presenta su proyecto financiero para el Málaga CF, que no sabe cuándo podrá poner en marcha

Las claves

Las claves Generado con IA Jamal Satli Iglesias (BlueBay) ha presentado un proyecto para invertir 600 millones de euros en el Málaga CF, buscando estabilidad y crecimiento a largo plazo. La inversión se financiaría principalmente con la venta de activos hoteleros, operación que ya ha sido firmada y está supervisada por KPMG. El plan contempla la remodelación del estadio La Rosaleda para hacerlo multifuncional y la expansión de La Academia, generando ingresos fijos anuales de hasta 70 millones de euros. La ejecución del proyecto está pendiente del levantamiento de la administración judicial del club, según lo estipula un pacto de socios respaldado por sentencia judicial.

Dos días después del ascenso del Málaga CF, Jamal Satli Iglesias, propietario de la cadena hotelera BlueBay y poseedor del 49% de las acciones de NAS SPAIN 2000, la empresa instrumental que posee la mayoría de las acciones del conjunto de Martiricos, compareció en la capital de la Costa del Sol para anunciar su plan financiero con el que invertir 600 millones de euros en la entidad blanquiazul en el caso de que le llegue la hora de gestionarla.

Satli compareció escoltado por José Carlos Aguilera, responsable jurídico de Management Empresarial Málaga SL (MEM), sociedad instrumental para gestionar las acciones de NAS SPAIN 2000, y Javier Garcia Macias - Director y Consejero de MEM. Puso de nuevo sobre la mesa la inversión de 600 millones en el Málaga CF para desarrollar un proyecto a largo plazo que impida los altibajos en el club, que le dé estabilidad.

Y el primer paso para esa inversión ya está dado con la "desinversión" en activos hoteleros que le reportarán a MEM unos 500 millones de euros. Una operación que este lunes, según Satli, firmaron ante notario. De esta forma, persigue impulsar el proyecto estratégico para el Málaga CF.

Por un lado, la venta de activos hoteleros es un proceso supervisado por KPMG, según Satli. Por el otro, el proyecto está basado en adquirir un patrimonio propio para el club que le reporte unos ingresos fijos anuales de entre unos 50 y unos 70 millones anuales que no hagan depender al club de "sopitas", expuso Satli en referencia a las ayudas institucionales.

Parte de esos ingresos vendría de una remodelación del estadio de La Rosaleda que le reporte ingresos al club. Pretende convertir el estadio en un espacio multifuncional. "Esto lo presentamos en 2013 y es lo que quería hacer para el Mundial", sacó pecho el dueño de BlueBay.

Además de La Rosaleda, el otro pilar del proyecto sería La Academia, con la construcción de una segunda fase de la ciudad deportiva del Málaga.

A grandes rasgos, es lo que propone Satli para el Málaga. Pero, ¿cuándo? Cuando la jueza levante la administración judicial del club. Sin necesidad de que Al Thani venda sus acciones. Únicamente, con que se cumpla el pacto de socios, agarrándose a una sentencia de la Audiencia Provincial que dice que dicho pacto es de obligado cumplimiento.

Esto lo describió José Carlos Aguilera, quien expuso que desde MEM van a intentar por todos los medios que se levante la administración judicial del club porque "no tiene sentido". A su juicio, se debería haber levantado en abril 2025, pero entre otras razones, la jueza no la levanta ni José María Muñoz la promueve porque no quiere abandonar el cargo.

Los miembros de Manegement Empresarial Málaga SL. EEM

Aguilera dejó caer la opción de interponer una denuncia ante el incumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial. Pero eso demoraría todavía más los tiempos del proceso. Aguilera apuntó que una administración judicial es lo contrario a una gestión empresarial.

Uno de los primeros objetivos en el caso de asumir la gestión del club sería una ampliación de capital, explicó Jamal Satli, que prometió transparencia total en la gestión del club si llega el caso.

Satli explicó que hace "tres o cuatro días" se puso en contacto por última vez con el jeque Al Thani sin recibir respuesta para proponerle incluso que vuelva como presidente del club, pero con el proyecto de BlueBay.

Y el espejo donde mirarse para Jamal Satli es el de los clubes grandes. "No podemos estar por debajo de los dos clubes de Madrid", dijo un Satli ambicioso para quien Málaga es una ciudad que puede tener un equipo que compita con los más grandes.

Ahora habrá que estar atento a los próximos movimientos, de los juzgados y de Management Empresarial Málaga.