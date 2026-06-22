Funes celebra el ascenso del Málaga CF: "Han sido capaces no de esperarlo sino de forjarlo semana tras semana"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Francisco Funes destaca la importancia de la convicción y el trabajo constante del Málaga CF para lograr el ascenso a Primera División. Funes resalta la alegría de ver a tanta gente disfrutando del logro y subraya la importancia de creer para alcanzar grandes metas. El entrenador señala que el éxito se forjó semana tras semana, sin pensar en el futuro, y que todo el equipo está muy orgulloso de lo conseguido. Funes considera que jugar fuera de la Rosaleda en algunos partidos ayudó al equipo a llegar hasta el ascenso.

Juan Francisco Funes es uno de los grandes protagonistas del ascenso a Primera División de Málaga CF. En esta rúa y justo en su llegada al Ayuntamiento ha atendido a EL ESPAÑOL de Málaga, donde ha asegurado que "la parte más bonita de esto es ver a tanta gente disfrutando de lo que ha ocurrido".

Soñar es gratis y Funes siempre dice que él es de los que dice que "para verlo antes hay que creerlo", "era una parte muy bonita que llevábamos trabajando mucho tiempo. Ellos han tenido la convicción de que íbamos a llegar aquí".

Lo que más le ha gustado de todo es que los bochos "han sido capaces no de esperarlo sino de forjarlo semana tras semana sin pensar lo que venía después. Estamos aquí. Esa es la parte quizás más inesperada pero es una parte que estamos disfrutando mucho y estamos orgullosos de lo que hemos hecho".

Este día es el resultado de "momentos muy bonitos que hemos vivido este año" y que estápermitiendo que todos lo estén disfrutando "muchísimo".

Esa alegría no solo se está viviendo en la Rosaleda, sino fuera del estadio: "que nadie olvide que no hemos sentido los males en muchos partidos porque no estábamos en la Rosaleda. Probablemente eso nos dio la oportunidad hoy de estar aquí".