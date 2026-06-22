El camino de regreso a Primera División del Málaga CF: casi una desaparición, un descenso y mil batallas más

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF regresa a Primera División tras ocho años marcados por crisis deportivas, problemas económicos y casi la desaparición del club. Durante este periodo, el club sufrió descensos, destituciones polémicas como la de Víctor Sánchez del Amo y sanciones que limitaron su capacidad de fichar jugadores. La intervención judicial apartó a la familia Al Thani por presunta mala gestión, y la pandemia agravó aún más la situación financiera y deportiva del club. El modelo de cantera y la llegada de Funes como entrenador resultaron claves para que el Málaga lograra el ansiado ascenso, culminando un camino lleno de dificultades.

El Málaga CF ha pasado el quinario para volver a Primera División ocho años después del último descenso a Segunda División. Cosas imaginables, inimaginables, milagros y todo lo que pueda dar la imaginación y también lo que no dé. Pero ya ha vuelto. Y de todo este periodo se podría escribir un libro con muchos capítulos, algunos, altamente rocambolescos. Pero cada uno de ellos comprenderían los peores años de historia de conjunto blanquiazul, rematados por un final de ensueño, el que hicieron posible los niños de Funes en Almería.

Descenso, destitución del entrenador por la filtración de un vídeo de contenido privado, sanción para jugar con dieciocho fichas, covid-19, descenso, milagro de Tarragona y la traca final de Almería. Un sinfín de historias que se fueron metiendo en la mochila del Málaga durante siete años, en los que el club estuvo cerca de la desaparición.

Pero con la estabilidad que le ha dado al club seis años de administración judicial, para bien y para mal, el Málaga ha regresado a lo más alto del fútbol español.

Fin a diez años consecutivos en Primera División

La cada vez más negligente gestión del jeque Al Thani dio con los huesos del Málaga en Segunda División en la temporada 2017-2018. El equipo estuvo último toda la temporada y ninguno de los dos entrenadores que pasaron por el banquillo fueron capaces de hacer competir al equipo. Ni Míchel ni Jose González impidieron el descenso. Presagio de lo que vendría inmediatamente después.

El vídeo de Víctor Sánchez del Amo

El Málaga armó una plantilla para regresar a Primera División en el primer intento. Impulsado por el dinero que reciben los equipos que bajan de categoría. Pero fracasó. Cerca del final, con el equipo fuera del playoff, Juan Ramón Muñiz fue destituido y al banquillo llegó Víctor Sánchez del Amo. El madrileño clasificó al equipo tercero en pocas jornadas, con todas las ventajas del playoff. Pero se cayó a la primera contra el Deportivo de La Coruña.

La temporada siguiente, Del Amo siguió en el banquillo. La plantilla tenía mucho menos potencial que el año anterior, porque el jeque ya hacía tiempo que había dejado de invertir en el Málaga.

Pero en la jornada 22 de esa temporada, la 2019-2020, se filtró un vídeo de contenido privado del entrenador del Málaga que le costó el puesto. El Málaga además ocupaba la zona baja de la tabla. Sergio Pellicer cogió las riendas del Málaga CF procedente del filial.

El club, administrado judicialmente

Sólo un mes después del caso Víctor Sánchez del Amo, una bomba cayó sobre el club de Martiricos. El 20 de febrero de 2020, tras una demanda de la APA, los pequeños accionistas del club, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga apartó de la gestión del club a los Al Thani, acusados de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

A la par, su señoría nombró a José María Muñoz como administrador judicial de NAS Spain 2000, la empresa instrumental con la que el jeque gestionaba el Málaga CF.

El proceso sigue todavía su curso en los tribunales. Se persigue a Al Thani y a sus tres hijos además de a varios ejecutivos del club de aquella época. Lo último, la petición de la Audiencia Provincial de Málaga al juez que emita una orden de busca y captura contra el jeque.

Mientras tanto, se ha cumplido seis años de administración judicial, sin un propietario que invierta dinero en el club, gestionado de acuerdo a la ley para no incumplir las normativas de La Liga.

El administrador judicial ha manifestado en más de una ocasión que el club estuvo al borde de la desaparición.

Covid-19

Sólo un mes después de la caída de Al Thani, la pandemia mundial del covid-19 paralizó el fútbol y todo lo que le rodea. Para un equipo lastrado económicamente como era el Málaga CF, la pérdida de ingresos que supuso la pandemia agravó todavía más la situación del Málaga.

La pandemia trajo consigo una temporada y media sin público en las gradas para ver los partidos.

La temporada se reanudó en el mes de junio y el Málaga logró mantener la categoría con dos puntos de ventaja sobre el descenso.

Sanción de las 18 fichas

En la temporada 2020-2021, que se jugó completa sin público, llegó otra piedra en el camino para el Málaga CF. Había que cumplir la sanción de la Liga que impedía al Málaga tener más de 18 fichas profesionales. El motivo, el incumplimiento del Control Económico de LaLiga y el sobrepaso de su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, el conocido como límite salarial.

Todavía se recuerda a Okazaki en La Rosaleda. El japonés llegó a ser presentado pero no pudo ser inscrito.

Con ese escenario, Pellicer tuvo que hacer malabares durante toda la temporada para no caer en alineación indebida. Los hizo para salvar al equipo una temporada más. Luego, no acertó la oferta de renovación del club y finalizó su primera etapa en el Málaga.

Descenso a Primera RFEF

Sin Pellicer, para la temporada 2021-2022 el Málaga recuperó la capacidad de tener veinticinco fichas. Por el banquillo pasaron tres entrenadores, y salvo el arranque con José Alberto López, la temporada no hubo por dónde cogerla.

Un vestuario algo díscolo contribuyó a una mala temporada en la que el Málaga se salvó en la penúltima jornada gracias a los deméritos de los rivales. Una goleada en La Rosaleda contra el Ibiza le costó el puesto a José Alberto, Natxo González no remontó el vuelo, y Pablo Guede arrancó bien pero su equipo, su método no tenía ni pies ni cabeza.

Y eso fue evidente en la temporada 2022-2023. Se construyó una plantilla llena de veteranos para intentar ascender a Primera División y se acabó en Primera, pero en Primera RFEF. Guede sólo duró seis jornadas. Era un desastre. Pepe Mel no sacó al equipo de las posiciones bajas y Pellicer, con dieciocho partidos por delante, primero lo hundió a los once puntos de diferencia con la salvación y después acumuló buenos resultados que hicieron soñar con una permanencia imposible.

Veinticinco años después, el Málaga abandonó el fútbol profesional.

El modelo y el milagro de Tarragona

Consumado el descenso, con Kike Pérez como nuevo director general del club durante varios meses, llegó una de las mejores noticias para el Málaga CF. La incorporación de Loren Juarros como director deportivo del club blanquiazul.

La idea era clarísima, la misma que llevó a cabo en la Real Sociedad. Construir un equipo de cantera, dándole protagonismo a los jugadores de la casa y, sobre todo, fichas del primer equipo. Siguió confiando en Sergio Pellicer en el banquillo. El de Nules conocía como nadie La Academia.

Fue el Málaga de los Roberto, Larrubia, Kevin, Dani Lorenzo y, también, Alfonso Herrero.

El objetivo era el ascenso. Y llegó de manera milagrosa en Tarragona contra el Nàstic, cuando estaba todo perdido. Durante la temporada no se peleó el ascenso directo en ningún momento. Pero el Málaga hizo un gran playoff hasta el partido de Tarragona, donde al equipo le pesaron las piernas. Hasta que llegó el gol de Antoñito Cordero en el minuto 122.

El regreso a Primera División

Tras una temporada de transición en Segunda también a las órdenes de Pellicer, en el mes de noviembre de 2025 el de Nules fue destituido por unos resultados irregulares. Y llegó Funes, para extremar el modelo de cantera y hacer al Málaga jugar como los ángeles y volver a Primera División.

Desde ese mes de noviembre, el Málaga ha sido el mejor equipo de Segunda División. Y en el playoff ha pasado por encima de dos equipos construidos para ascender directamente.

Cuando llegó Funes, el Málaga estaba un puesto por encima del descenso. Ahora, después de todo ese camino tortuoso, está en Primera, con toda la provincia detrás. Porque cada golpe recibido en el camino ha hecho a la masa social más fuerte, y más ancha.