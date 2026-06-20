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La afición del Málaga CF toma las calles de Almería horas antes de partido
Miles de malaguistas se han trasladado hasta Almería para apoyar al Málaga CF pese a no tener entrada para entrar al estadio para ver el partido. En estos momentos, se encuentran cantando y animando a su equipo por las calles de la capital almeriense a tan solo unas horas de este encuentro decisivo.
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Así se despidió el equipo de Málaga
𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦. 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦. 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦.— Málaga CF (@MalagaCF) June 19, 2026
¡Gracias por estar siempre a nuestro lado! 💙 pic.twitter.com/GWpbIVpD1s
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El Loja le desea suerte a Funes
🙌🏼 Desde el Loja Club Deportivo deseamos la mayor suerte al lojeño Juan Francisco Funes, ex entrenador del club, para el partido final de la eliminatoria de ascenso a Primera División con el @MalagaCF— Loja Club Deportivo (@LojaCD) June 19, 2026
💙 ¡El Loja CD está contigo! pic.twitter.com/lqokqSKqku
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Fecha, hora, televisión y dónde seguir el partido on line
Fecha y hora del UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División
El duelo entre el Málaga CF y el UD Almería se disputa este sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium.
Dónde ver el partido UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División
El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.
Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.
Dónde seguir online el UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División
Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.
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La previa: a Primera División se va por Almería
- Los de Funes juegan la vuelta de la final del playoff de ascenso tras el empate a cero de la ida y obligados a ganar para estar en la máxima categoría.
- El partido empieza a las 21:00 horas y se esperan miles de malaguistas sin entrada en la capital indálica.
- LEE LA PREVIA DEL PARTIDO COMPLETA EN EL ESPAÑOL DE MÁLAGA
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir el último partido de la temporada del Málaga CF, el que puede darle el ascenso a Primera División.
Te contamos todo lo que ocurra desde la previa del partido.
Málaga C.F.