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  1. La afición del Málaga CF toma las calles de Almería horas antes de partido

    La afición del Málaga CF en Almería.

    La afición del Málaga CF en Almería. Antonio Trujillo

    Miles de malaguistas se han trasladado hasta Almería para apoyar al Málaga CF pese a no tener entrada para entrar al estadio para ver el partido. En estos momentos, se encuentran cantando y animando a su equipo por las calles de la capital almeriense a tan solo unas horas de este encuentro decisivo.

  3. El Loja le desea suerte a Funes

  4. Fecha, hora, televisión y dónde seguir el partido on line

    Fecha y hora del UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

    El duelo entre el Málaga CF y el UD Almería se disputa este sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium.

    Dónde ver el partido UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

    El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

    Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

    Dónde seguir online el UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

    Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

  5. La previa: a Primera División se va por Almería

    • Los de Funes juegan la vuelta de la final del playoff de ascenso tras el empate a cero de la ida y obligados a ganar para estar en la máxima categoría.
    • El partido empieza a las 21:00 horas y se esperan miles de malaguistas sin entrada en la capital indálica.
    • LEE LA PREVIA DEL PARTIDO COMPLETA EN EL ESPAÑOL DE MÁLAGA

  6. ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir el último partido de la temporada del Málaga CF, el que puede darle el ascenso a Primera División.

    Te contamos todo lo que ocurra desde la previa del partido.