Fecha y hora del UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El duelo entre el Málaga CF y el UD Almería se disputa este sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium.

Dónde ver el partido UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el UD Almería vs. Málaga CF del playoff de ascenso a Primera División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.