Así han sido los ascensos del Málaga CF a Primera División

Los jugadores del Málaga CF celebran uno de los goles contra el Tenerife en el ascenso a Primera de la temporada 2007-2008. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha logrado su tercer ascenso a Primera División bajo esta denominación, culminando el último en Almería tras ocho años fuera de la máxima categoría. El primer ascenso llegó en 1999 con Joaquín Peiró como entrenador y Catanha como máximo goleador, consolidando al club tras la desaparición del CD Málaga. El segundo ascenso se produjo en la temporada 2007-2008, con Juan Ramón Muñiz como técnico y Antonio Hidalgo de pichichi, tras una temporada marcada por la ley concursal. El ascenso más reciente, en la temporada 2025-2026, destaca por el papel de los canteranos y el mayor respaldo social de la historia del club, bajo la dirección de Juanfran Funes.

El Málaga CF está de vuelta en Primera División ocho temporadas después del último descenso. Para ello, ha tenido incluso que jugar en Primera RFEF, fuera del fútbol profesional, para construir el camino de vuelta culminado el sábado en Almería en la vuelta de la final del playoff de ascenso.

Es el tercer ascenso bajo la denominación Club de Fútbol que obtiene la entidad de Martiricos. Cada uno llegó de una manera muy distinta, aunque ninguno con el peso malagueño de este último, con un equipo conformado por canteranos que se han convertido en ídolos de la afición. Y, sobre todo, con el mayor respaldo social que haya tenido nunca el club de la capital de la Costa del Sol.

El primer ascenso llegó en 1999 después de la desaparición del Club Deportivo Málaga; el segundo en la temporada 2007-2008 de la mano de Juan Ramón Muñiz y bajo un proceso concursal; y el tercero el sábado 20 de junio de 2026 con el club administrado judicialmente. Cada uno se recuerda de una manera.

Los 'Peyro's boys' suben a la primera

En la temporada 98-99 el Málaga regresó al fútbol profesional tras la desaparición del CD Málaga en 1992. El club desligó al Atlético Malagueño de la entidad para que la desaparición no fuese completa. A partir de ahí empezó una trayectoria con altibajos entre Tercera y la antigua Segunda B, con cambio de denominación de por medio, que acabó con el milagroso ascenso a Segunda División en el verano de 1998 tras el 4-1 al Tarrasa en La Rosaleda.

Fernando Puche, presidente del club, construyó un equipo para ascender directamente a Primera División. Y lo consiguió. Tras un arranque dubitativo que puso en juego incluso la continuidad de Joaquín Peiró, que salvó el puesto tras ganarle 3-2 al Logroñés en La Rosaleda, el equipo despegó y gobernó la competición con mano de hierro.

El 30 de mayo de 1999 el Málaga le ganó 3-2 al Albacete en una mañana calurosa en La Rosaleda con goles de Bravo, Edgar y Agostinho, y regresó a Primera División. Todavía faltaban tres jornadas para finalizar la liga. Eso habla del dominio del equipo, especialmente en una segunda vuelta brillante. Finalizó la temporada con 79 puntos.

Aquel equipo estuvo liderado por el capitán Bravo y por Catanha, pichichi de Segunda División con 26 goles durante la temporada. El núcleo de ese equipo llevaría después al Málaga CF a la Copa de la UEFA por primera vez en su historia. Movilla, Rufete, Roteta, Valcarce o Sandro están en el ideario del malaguismo. En aquella plantilla también estaba Basti, un emblema del club.

Temporada 1998-1999:

Entrenador: Joaquín Peiró

Máximo goleador: Catanha (26 goles)

Clasificación: 1º (79 puntos)

Muñiz devuelve al Málaga a Primera

Después de un ciclo asentado en Primera División, jugando incluso la Copa de la UEFA de la mano de Joaquín Peiró, el Málaga descendió a Segunda División en la temporada 2005-2006. Tras una 2006-2007 convulsa, con el club entrando en una ley concursal y Fernando Sanz cambiando el vestuario como jugador por la presidencia del club, Juan Ramón Muñiz construyó una plantilla prácticamente nueva con once fichajes en el verano de 2007.

El Málaga firmó un arranque con siete victorias consecutivas que lo posicionaron en la parte alta de la clasificación durante todo el curso. El formato de aquella temporada contemplaba que los tres primeros clasificados ascendían directamente. No había playoff de ascenso.

Tras algún momento crítico en la segunda vuelta en la que parecía que el ascenso se escapaba -fue especialmente doloroso un 2-6 del Hércules en La Rosaleda-, el equipo resistió para conquistar el ascenso en la última jornada en casa contra el Tenerife gracias a dos goles de Antonio Hidalgo, que aquella temporada fue el pichichi con 14 goles.

El Málaga finalizó segundo clasificado con 72 puntos, acompañando a Primera al Numancia y al Sporting de Gijón.

De aquel curso queda en la historia del Málaga Weligton, capitán del equipo en la Champions. Fue la temporada de la irrupción del malagueño Apoño o del buen rendimiento de jugadores como Baha o Eliseu, que también formó parte del Málaga de Champions, al igual que Jesús Gámez.

Tras este ascenso llegó el periodo más largo del Málaga CF en Primera División, con diez temporadas consecutivas.

Temporada 2007-2008:

Entrenador: Juan Ramón Muñiz

Máximo goleador: Antonio Hidalgo (14 goles)

Clasificación: 2º (72 puntos)

Los canteranos de Funes y Loren Juarros

El Málaga cayó a Segunda División en la temporada 2017-2018 sumido en la mala gestión del jeque Al Thani, que había llevado al equipo a la Champions, y todo fue a peor, con el club al borde de la desaparición y reflotado por una administración judicial que ha puesto en orden las cuentas después de seis años gestionando el club. Una anomalía que impide crecer económicamente al Málaga, secuestrado en un laberinto judicial.

Tras un intento de ascenso y varias temporadas con el agua al cuello -pandemia del COVID-19- por medio, el equipo bajó a Primera RFEF en la temporada 2022-2023 y Loren Juarros llegó como director deportivo para construir un proyecto de cantera. El Málaga ascendió de forma "inexplicable" en Tarragona el 22 de junio de 2024 y en la temporada siguiente se mantuvo en Segunda División.

En la 25-26 el proyecto tuvo continuidad con Sergio Pellicer de nuevo al frente del banquillo. Pero en el mes de noviembre fue destituido por la incapacidad para ganar del equipo y Juanfran Funes, entrenador del filial, se hizo cargo del equipo. Con él en el banquillo, el Málaga CF fue el mejor equipo de Segunda División en cuanto a números se refiere. Asentó al equipo en posiciones de playoff hasta el final de la temporada.

El Málaga CF finalizó cuarto, enamorando con su juego, y se midió a Las Palmas en la semifinal del playoff. Ganó 0-1 en el estadio Gran Canaria y empató a uno en La Rosaleda para citarse con el Almería en la final.

0-0 en La Rosaleda y victoria en Almería para volver de nuevo a Primera División. Pero quedará para siempre la cantidad de canteranos que llevaron al equipo a la máxima categoría, con Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo o Chupe a la cabeza. Y, sobre todo, la fiebre malaguista desatada en la ciudad y en la provincia, nunca vista antes. Nunca el Málaga tuvo más socios ni se vieron tantas camisetas por las calles.

Temporada 2025-2026:

Entrenador: Sergio Pellicer/Juanfran Funes

Máximo goleador: Chupete (24 goles)

Clasificación: 4º (73 puntos)