El Almería avisa sobre la venta de entradas falsificadas

Las claves

Las claves Generado con IA La UD Almería ha alertado sobre la existencia de entradas falsificadas para el partido decisivo contra el Málaga CF. El club ha detectado que la mayoría de las entradas vendidas en internet para el encuentro son falsas, afectando a aficionados almerienses y malagueños. La UD Almería recomienda denunciar estas estafas ante las autoridades y advierte que no se permitirá el acceso al estadio con entradas falsas. El club recuerda que la reventa de abonos y entradas está prohibida y puede conllevar la baja del abono, anulación de entradas y denuncia ante las autoridades.

No hay malaguista que todavía no tenga esperanza de encontrar una entrada para la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División de este sábado. Cualquiera alberga un resquicio de ilusión por entrar en el UD Almería Stadium para presenciar el duelo que puede llevar al Málaga CF a la máxima categoría.

Como era de esperar, la reventa está funcionando para el partido ante la previsión de que viajen hasta Almería varios miles de malaguistas sin entrada para ver el partido.

Ante eso, la UD Almería ha reaccionado con un comunicado alertando de falsificaciones en la venta de entradas en la reventa.

Comunicado de la UD Almería:

La UD Almería ha detectado que la mayoría de las ofertas que hay en internet sobre venta de entradas para el UD Almería vs. Málaga CF se tratan de entradas falsificadas.



Varios aficionados almerienses y malagueños han sido víctimas de estas estafas tal y como han puesto en conocimiento del club.



La UD Almería recomienda a estas personas que denuncien esta situación ante la autoridad competente para que pueda proceder a la investigación de unos hechos que están tipificados en el ordenamiento español.



Como es evidente, no se permitirá el acceso al UD Almería Stadium con una entrada falsa.



Por otro lado, el club recuerda que la reventa de abonos (al margen de los cauces reglamentarios de cesión de asientos al club o convertir el abono adulto en una entrada sin pedir un pago a la persona hacia la que va destinada dicha conversión) y la reventa de entradas están tipificadas en el ordenamiento español y son, además, un incumplimiento del reglamento interno de la entidad, lo que permite al club tomar las siguientes acciones:



1. Baja definitiva del abono, impidiendo en el futuro cualquier tipo de renovación.



2. Anulación inmediata de las entradas revendidas.



3. Denuncia ante las autoridades competentes en los casos que así lo requieran.



La cesión de asientos estará disponible hasta 24 horas antes del inicio del partido. A las 21:00 h. del viernes 19 de junio no se podrán ni ceder asientos ni recuperar asientos cedidos que no hayan sido vendidos.