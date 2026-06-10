Noventa minutos y un escalón más: el Málaga CF busca la final del ascenso

La grada de La Rosaleda durante el Málaga CF vs. Racing de Santander Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF recibe a la UD Las Palmas con ventaja de 0-1 en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El equipo malagueño dependerá de sí mismo para alcanzar la final, y solo una derrota por dos goles o más lo dejaría fuera. La Rosaleda estará llena de ambiente blanquiazul, con la ciudad volcada en apoyar al equipo pese a la ausencia por lesión de Einar Galilea. La UD Las Palmas está obligada a asumir riesgos y ganar por dos goles, mientras que el Málaga saldrá a ganar y aprovechará los espacios.

La Rosaleda está preparada. Los alrededores también. Las neveras de los bares están cargadas de cualquier cosa que echarse a la boca en las horas previas para templar los nervios. O entrar en calor. Y los balcones. Y las ventanas. Todo al blanquiazul. No se habla de otra cosa. El Málaga CF recibe este miércoles (21:00 horas) a la UD Las Palmas en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso con una ventaja mínima, pero enorme al mismo tiempo: el 0-1 conseguido en Gran Canaria.

No hay nada hecho. Las Palmas es uno de los proyectos más potentes de la categoría. Sólo se ha ganado un asalto, como dijo Funes en la previa. Pero nadie ha ganado un combate con sólo un asalto, insistió. Pero sí hay algo que hace unos meses parecía una quimera: depender de sí mismo para seguir soñando con Primera División.

El equipo de Funes golpeó primero en la ida con una actuación de muchos quilates. Un partido serio, maduro y competitivo que terminó resolviendo David Larrubia poner a los blanquiazules un paso más cerca de la final. Incluso se lamentó el resultado, por corto.

Ahora llega el segundo asalto. El definitivo. El que separa a los aspirantes de los finalistas. Lo dirigirá Sánchez López, del colegio murciano, con Iglesias Villanueva en el VAR.

Enfrente estará una UD Las Palmas herida. Un equipo con talento, con experiencia y con argumentos suficientes para poner en aprietos a cualquiera. Los amarillos están obligados a ganar por dos goles en La Rosaleda.

El Málaga CF tiene margen de maniobra. Pero es un equipo que no especula. Y que, sin ninguna duda, saldrá a ganar. Podrá aprovechar cada metro que deje un rival obligado a asumir riesgos desde el primer minuto.

No estará en las filas blanquiazules Einar Galilea, lesionado en la ida. Javi Montero ocupará su lugar. La otra incógnita es si Funes repetirá la fórmula de la ida con Aarón Ochoa en lugar de Joaquín en el lado izquierdo.

La ventaja es corta, pero existe. También juega a favor de los blanquiazules la clasificación obtenida durante la fase regular. Si la eliminatoria termina igualada tras una hipotética prórroga, el billete para la final será malaguista.

Hay ilusión pero prudencia. La ola positiva es imparable después de ver cómo el Málaga corroboró en Las Palmas lo que viene haciendo desde la llegada de Funes.

La Rosaleda presentará un aspecto de gala. La ciudad se ha vestido de blanquiazul y de nuevo habrá recibimiento en la recta de Tribuna. Da igual que sea miércoles laborable y el partido sea a las nueve de la noche. Nadie se lo quiere perder.

Serán noventa minutos. Quizá ciento veinte. La final espera al otro lado. Pero para eso todavía queda un mundo.