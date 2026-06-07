El Málaga CF afronta una cita decisiva en su camino hacia el regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul visita a la UD Las Palmas a partir de las 21:00 horas (peninsular) en un duelo de altos vuelos correspondiente al playoff de ascenso, con mucho más que un partido en juego.

Desde este instante te contaremos en directo todo lo que ocurra sobre el césped: alineaciones, ambiente en las gradas, las mejores ocasiones, goles, polémicas y las reacciones de los protagonistas.

Sigue con nosotros este apasionante UD Las Palmas - Málaga CF y no te pierdas ningún detalle de una noche que puede marcar el futuro de ambos equipos.

¡Arrancamos!