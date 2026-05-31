El UD Las Palmas, rival del Málaga en la semifinal del playoff de ascenso a Primera: cuándo se juegan los dos partidos

Imagen del Málaga CF vs. UD Las Palmas de la segunda vuelta en La Rosaleda LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga CF disputará la semifinal del playoff de ascenso a Primera División contra la UD Las Palmas. El partido de ida se jugará en el Estadio de Gran Canaria el domingo 7 de junio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). La vuelta tendrá lugar en La Rosaleda el miércoles 10 de junio a las 21:00 horas, con ventaja para el Málaga en caso de empate global. El ganador se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre UD Almería y CD Castellón.

El Málaga CF conoce el camino del posible regreso a Primera División casi diez años después. El conjunto blanquiazul disputará las semifinales del playoff de ascenso frente a la UD Las Palmas, después de cerrar la fase regular de LaLiga Hypermotion en la cuarta posición. Los canarios finalizaron quintos, por lo que la eliminatoria se resolverá con el partido de vuelta en La Rosaleda.

El equipo malaguista certificó su presencia en la promoción tras imponerse al Zaragoza en la última jornada, mientras que Las Palmas aseguró su billete al playoff con una victoria en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.

Junto a ellos, UD Almería y CD Castellón protagonizarán la otra semifinal en busca de la tercera y última plaza de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

La eliminatoria entre Málaga y Las Palmas arrancará en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo 7 de junio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). El encuentro decisivo se disputará el miércoles 10 de junio a las 21:00 horas en el La Rosaleda, donde los de la Costa del Sol contarán con el apoyo de su afición para intentar sellar el pase a la final por el ascenso.

El formato del playoff favorece al equipo mejor clasificado en la liga regular. Por ello, además de disputar la vuelta en casa, el Málaga tendría ventaja en caso de empate global tras los dos partidos y una eventual prórroga. No habría que tirar penaltis.

El Málaga ha finalizado la liga empatado a puntos con el equipo canario, pero con el goalaverage a su favor por las victorias tanto en Gran Canaria (0-1), a las órdenes de Sergio Pellicer, como en la segunda vuelta en La Rosaleda (2-0).

El ganador de esta semifinal se enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Almería y Castellón, con partidos previstos para los días 14 y 20 de junio.

Fechas y horarios de la semifinal