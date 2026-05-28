Así le ha ido al Málaga CF contra el Real Zaragoza a domicilio cuando se han enfrentado en Segunda

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF depende de sí mismo para asegurar el cuarto puesto y entrar en el playoff de ascenso si gana al Real Zaragoza. El partido se jugará en el estadio modular Ibercaja, ya que La Romareda está en obras para el Mundial 2030. Desde la temporada 2017-2018, el Málaga ha visitado seis veces al Zaragoza en Segunda logrando cuatro empates y dos victorias. Un triunfo aseguraría al Málaga el playoff, mientras que el empate o la derrota le harían depender de otros resultados.

Las cuentas están hechas y rehechas con respecto a lo que necesita el Málaga CF para jugar el playoff de ascenso a Primera División. Para ello, el conjunto blanquiazul tiene que colarse entre el tercer y el sexto puesto de la clasificación. Las semifinales y la final, ambas a ida y vuelta, dilucidarán qué equipo acompaña a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña a la máxima categoría del fútbol español.

El Málaga depende de sí mismo para mantenerse cuarto en la clasificación, algo que hará si gana su partido el domingo contra el Real Zaragoza. Puede llegar hasta el tercero si el Almería no gana su encuentro como local frente al Real Valladolid. Si no gana, quedará a expensas de otros resultados, aunque la mayoría de los desempates le permitirían acceder a esas posiciones de privilegio.

Pero, ¿cómo le ha ido al Málaga en Zaragoza durante esta etapa en Segunda División? El conjunto blanquiazul ha mostrado todas sus caras a orillas del Ebro. Pero el escenario que se encontrará el próximo domingo es totalmente diferente a cualquiera que haya vivido antes.

Por un lado, no se juega en La Romareda, derruida y en construcción de cara al Mundial 2030. El partido se jugará en el estadio modular Ibercaja. Además, el Zaragoza ya es un equipo descendido a Primera RFEF después de su empate en Las Palmas en la penúltima jornada. Y luego, nunca ha ido a jugar un partido decisivo a la capital maña.

Todo lo que viva el domingo será nuevo para el Málaga CF. Incluso el aspecto de las gradas, donde no se descarta que la presencia de malaguistas sea superior a la de la afición local.

Pero hasta ahora se ha medido en seis ocasiones a domicilio al Real Zaragoza desde que el conjunto malaguista descendiera desde Primera División en la temporada 2017-2018. El Málaga no conoce la derrota.

El balance de esas seis visitas ha sido de cuatro empates y dos triunfos en tierras aragonesas. En la temporada 18-19 llegó el primero de los dos triunfos. Fue un 0-2 con goles de Ricca y Adrián González a las órdenes de Juan Ramón Muñiz.

La jornada 9 de la temporada 2019-2020 dejó un empate a dos goles con tantos de Sadiku y Lombán.

Al año siguiente, en el partido de la jornada 6 el Málaga volvió a ganar en La Romareda. Chavarría y Caye Quintana anotaron los goles de un equipo dirigido por Sergio Pellicer.

Después llegaron dos empates a uno consecutivos en las temporadas 21-22 y 22-23. Antoñín y Haitam fueron los goleadores en estos partidos.

Tras la temporada en Primera RFEF, el Málaga volvió a visitar La Romareda la temporada pasada en la jornada 15 con 0-0 después de jugar desde el minuto 35 con uno menos por la expulsión de Kevin Medina, que vio una roja directa.

Dos de esos seis resultados le valdrían al Málaga el domingo para estar en el playoff. Las dos victorias. Con el empate, habría que esperar, y con una derrota tocaría echarse a temblar.