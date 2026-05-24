¿Qué tiene que ocurrir esta semana para que el Málaga CF tenga opciones de ascenso directo en la última jornada?

Los jugadores del Málaga CF celebran la victoria contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF está obligado a ganar al Racing de Santander este domingo para mantener sus opciones de ascenso directo. Además de su victoria, el equipo blanquiazul necesita que el Deportivo de La Coruña no gane su partido frente al Real Valladolid. Junto a Málaga y Deportivo, la UD Almería y la UD Las Palmas también están en la lucha por la segunda plaza de ascenso a Primera División.

El sueño del ascenso directo para el Málaga CF sigue presente, porque es tangible con los números en la mano, pero se ve muy lejano. Porque para que ocurra, el conjunto blanquiazul no puede fallar en ninguno de los dos partidos y además otros tres equipos implicados en la pelea tienen que fallar en alguno de los días. Pero primero tiene que jugarse la jornada 41, en la que puede quedar definido el equipo que acompaña al Racing de Santander a Primera División.

Deportivo de La Coruña, UD Almería, Málaga CF y la UD Las Palmas son los cuatro equipos con opciones para ascender de forma directa. El conjunto gallego lo tiene en su mano, porque es segundo clasificado con 74 puntos. Después el Almería es tercero con 71. Málaga y Las Palmas son cuarto y quinto con 69 puntos.

Con ese escenario, dos condiciones se tienen que cumplir para que el Málaga llegue vivo a la última fecha. La primera, imprescindible, es que los de Funes le ganen al Racing de Santander el domingo a partir de las 18:30 horas. Otro resultado que no sea la victoria lo dejará sin opciones matemáticas de ascenso directo.

La otra es que el Deportivo de La Coruña no gane su partido de la jornada 41 contra el Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla. El conjunto gallego, si consigue ganar su partido, será equipo de Primera División.

Le podría valer también el empate e incluso la derrota en función de los resultados de sus rivales. Aunque es descabellado pensar en un ascenso de los de Antonio Hidalgo si no ganan.

En ese caso, si suma un punto y el Málaga le gana al Racing la situación de la última jornada dejaría a los blanquiazules a tres puntos, con el golaveraje a su favor. Pero entrarían en juego muchas más cábalas.

Primero hay que definir la jornada 41, con el sueño todavía vivo y el malaguismo preparando una tarde grande en La Rosaleda.