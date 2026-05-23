Málaga CF vs. Racing de Santander, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Un mosaico en el estadio de La Rosaleda durante el playoff de ascenso a Segunda División. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF recibe al Racing de Santander el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas en La Rosaleda, en la jornada 41 de Segunda División. El Málaga busca asegurar su presencia en el playoff de ascenso a Primera División y mantiene opciones de ascenso directo, dependiendo de otros resultados. El Racing de Santander, ya ascendido a Primera, puede proclamarse campeón de liga en Málaga; Íñigo Vicente destaca como uno de sus mejores jugadores. El partido será televisado por LALIGA TV HYPERMOTION y podrá verse en plataformas como Orange, DAZN, Prime Video y otros operadores tradicionales.

El Málaga CF recibe al Racing de Santander este domingo 24 de mayo a las 18:30 horas en el estadio La Rosaleda, en un duelo de la jornada 41 de Segunda División con mucho en juego para los blanquiazules, que pueden certificar su presencia en el playoff de ascenso a Primera División y, en función de otros resultados, mantener las opciones de ascenso directo en la última jornada. El partido se podrá ver a través de las plataformas habituales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El Málaga CF afronta su último partido como local en La Rosaleda en la liga regular, a la espera si el desenlace de la temporada acaba con el equipo en el playoff. El conjunto blanquiazul es cuarto clasificado con 69 puntos, mientras que el Racing es líder con 78, con opciones de proclamarse campeón en Martiricos.

El árbitro del partido será el valenciano de origen rumano Sergiu Muresan Muresan, escoltado en el VAR por el grancanario Raúl Martín González.

El equipo de Juanfran Funes está mostrando una gran capacidad ofensiva, liderada por Chupe, máximo goleador blanquiazul con 22 tantos.

Funes recupera a Diego Murillo y Carlos Dotor tras no estar presentes en Ceuta por sanción.

El rival

El Racing de Santander llega a La Rosaleda recién ascendido a Primera División después de dominar toda la competición de cabo a rabo. Ahora tiene la oportunidad de certificar el campeonato de liga en La Rosaleda. Pero los deberes los tiene hechos.

José Alberto López, ex del Málaga, regresa a La Rosaleda con un equipo muy consolidado que ha rodado durante varias temporadas. Íñigo Vicente es la bandera del Racing, siendo uno de los jugadores más destacados de la categoría.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Racing de Santander se disputa este domingo 24 de mayo de 2026 a las 18:30 horas en el estadio La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.