LAS CLAVES
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Muchas gracias y buenas tardes
Esto ha sido todo desde El Español de Málaga. Nueva victoria del Málaga CF.
Muchas gracias por seguirlo con nosotros. Buenas tardes y hasta la próxima.
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La crónica: el Málaga CF, en ferry para el playoff
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Final (1-4)
Victoria plácida y contundente del Málaga en el Alfonso Murube cerrada en la primera parte con un 0-3 que evidenció la superioridad blanquiazul.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-4
90' Cuatro minutos de descuento
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-4
85' Pues se acabó el peligro para el Málaga con una función muy completa en la tarde de este sábado en el Murube. Va a poner la directa para el playoff de ascenso.
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¡GOOOOOOOOOL DE AARÓN OCHOA!
82' El '35' da un mal pase en el centro del campo, pero persigue la pelota que se queda muerta en el césped y se la lleva sólo para encarar a Vallejo, al que bate en el mano a mano. Segundo gol en liga de Ochoa.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
80' El Málaga tiene el partido para matarlo a la contra. Ahora Funes busca más equilibrio con la entrada de Darko. Lobete cae a la derecha y Ochoa a la izquierda.
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Se va Larrubia y entra Darko
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¡La que ha fallado Larrubia!
Vaya contra se inventó Aarón Ochoa, para dársela a Lobete en carrera. Este la puso para llegada de Chupe y Larrubia. El 9 se la dejó al 10 y este la mandó a las nubes. Se quedó dándole puñetazos al césped.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
75' El juego es más trabado ahora, con el Ceuta buscando ataques directos.
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Se va Joaquín y entra Lobete
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
70' Dos córners consecutivos para el Ceuta. Al Málaga le falta algo de templanza con la pelota para dormir el partido y tomar la inciativa. No le beneficia en estos momentos el correcalles.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
65' El Málaga puede matar el partido a la contra. Encuentra muchos espacios.
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Doble cambio en el Málaga
Se van Recio y Rafa y entran Ochoa y Montero. En la primera acción, Ochoa vio amarilla. Exageradísima.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
60' No acusa el Málaga el golpe y busca el cuarto.
58' La tuvo otra vez Chupe dentro del área, pero no se pudo acomodar bien.
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AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
55' El Málaga se queda con la pelota tras el gol local, pero el Ceuta presiona de forma más agresiva.
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¡Gol del Ceuta!
52' Centro desde la izquierda tras un córner que Alfonso no acierta a agarrar y Einar se la mete en propia puerta. Mala salida del Málaga. Ocasión clara y gol del Ceuta.
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¡Perdona Kuki Zalazar!
50' Juego trabado en los primeros minutos de la reanudación. Kuki Zalazar se planta dentro del área escorado a la izquierda y cruza demasiado el balón. Ocasión clarísima.
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Arranca la segunda mitad
Varios cambios en el Ceuta y otro en el Málaga. Entró Ramón y se fue Dani Lorenzo.
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Descanso
Plácida primera parte del Málaga, con mucha pegada, y un gol dudoso anulado al Ceuta con 0-2 en el marcador.