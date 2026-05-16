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LAS CLAVES

  1. Muchas gracias y buenas tardes

    Esto ha sido todo desde El Español de Málaga. Nueva victoria del Málaga CF.

    Muchas gracias por seguirlo con nosotros. Buenas tardes y hasta la próxima.

  3. Final (1-4)

    Victoria plácida y contundente del Málaga en el Alfonso Murube cerrada en la primera parte con un 0-3 que evidenció la superioridad blanquiazul.

  4. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-4

    90' Cuatro minutos de descuento

  5. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-4

    85' Pues se acabó el peligro para el Málaga con una función muy completa en la tarde de este sábado en el Murube. Va a poner la directa para el playoff de ascenso.

  6. ¡GOOOOOOOOOL DE AARÓN OCHOA!

    82' El '35' da un mal pase en el centro del campo, pero persigue la pelota que se queda muerta en el césped y se la lleva sólo para encarar a Vallejo, al que bate en el mano a mano. Segundo gol en liga de Ochoa.

  7. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    80' El Málaga tiene el partido para matarlo a la contra. Ahora Funes busca más equilibrio con la entrada de Darko. Lobete cae a la derecha y Ochoa a la izquierda.

  8. Se va Larrubia y entra Darko

  9. ¡La que ha fallado Larrubia!

    Vaya contra se inventó Aarón Ochoa, para dársela a Lobete en carrera. Este la puso para llegada de Chupe y Larrubia. El 9 se la dejó al 10 y este la mandó a las nubes. Se quedó dándole puñetazos al césped.

  10. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    75' El juego es más trabado ahora, con el Ceuta buscando ataques directos.

  11. Se va Joaquín y entra Lobete

  12. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    70' Dos córners consecutivos para el Ceuta. Al Málaga le falta algo de templanza con la pelota para dormir el partido y tomar la inciativa. No le beneficia en estos momentos el correcalles.

  13. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    65' El Málaga puede matar el partido a la contra. Encuentra muchos espacios.

  14. Doble cambio en el Málaga

    Se van Recio y Rafa y entran Ochoa y Montero. En la primera acción, Ochoa vio amarilla. Exageradísima.

  15. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    60' No acusa el Málaga el golpe y busca el cuarto.

    58' La tuvo otra vez Chupe dentro del área, pero no se pudo acomodar bien.

  16. AD Ceuta vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3

    55' El Málaga se queda con la pelota tras el gol local, pero el Ceuta presiona de forma más agresiva.

  17. ¡Gol del Ceuta!

    52' Centro desde la izquierda tras un córner que Alfonso no acierta a agarrar y Einar se la mete en propia puerta. Mala salida del Málaga. Ocasión clara y gol del Ceuta.

  18. ¡Perdona Kuki Zalazar!

    50' Juego trabado en los primeros minutos de la reanudación. Kuki Zalazar se planta dentro del área escorado a la izquierda y cruza demasiado el balón. Ocasión clarísima.

  19. Arranca la segunda mitad

    Varios cambios en el Ceuta y otro en el Málaga. Entró Ramón y se fue Dani Lorenzo.

  20. Descanso

    Plácida primera parte del Málaga, con mucha pegada, y un gol dudoso anulado al Ceuta con 0-2 en el marcador.