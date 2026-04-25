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¡Buenas noches y muchas gracias!
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda, que ha vivido la primera derrota de la era Funes como local.
Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga. Buenas noches y hasta la próxima.
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La crónica: 2-3 | El Málaga CF recibe un mazazo del Castellón y se queda fuera del playoff
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Final (2-3)
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¡Casi Chupe!
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96' Falta frontal peligrosa para el Málaga
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95' Muy bien Matthys ahora saliendo a por el balón
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94' Otra falta del Castellón
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Amarilla para Tincho
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93' Otra falta a favor del Málaga en el centro del campo
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92' Pierde el tiempo el Castellón
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Falta a favor del Málaga en mitad del campo
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Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División, en directo: 2-3
90' Siete minutos de descuento.
La tuvo Jauregi. Remató duro cerca del poste.
88' A las manos de Matthys. Remató Chupe flojo de cabeza la falta al borde del área puesta por Haitam.
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¡Goooooool de Chupe!
85' DSaca de banda rápido Haitam, Dotor la pone atrás y Chupe remata al primer palo. Recorta distancias el Málaga.
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Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División, en directo: 1-3
80' El Málaga está fuera del partido y no sabe cómo meterle mano al Castellón, que además juega con el reloj.
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Entran Haitam y Jauregui
78' Se van Ochoa y Joaquín. La Rosaleda se ha quedado fría.
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¡El tercero del Castellón!
Cala peina con la coronilla una falta frontal y supera a Alfonso, que sólo puede mirar. Vaya mazazo para el Málaga.
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Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División, en directo: 1-2
75' El Málaga está desbordado por el Castellón en estos minutos. Ocasión clara de Cipenga que saca Alfonso con los pies y luego amarilla a Lobete.
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Cambio en el Málaga
69' Se va Niño y entra Lobete.
Joaquín pasa a la izquierda, Ochoa de segundo punta y Lobete y en la derecha.
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¡Golazo del Castellón!
Contra perfectamente armada por los visitantes que culmina Cala.
De Cipenga para el recién ingresado Mabil, este de nuevo al segundo palo para Cipenga, que cede atrás a Cala para que marque a placer.
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Málaga CF vs. CD Castellón de Segunda División, en directo: 1-1
65' Llegada peligrosa del Castellón por la izquierda. Cipenga cedió para Cala que remató flojo y detuvo Alfonso.
Está sufriendo ahora el Málaga.
Málaga C.F.