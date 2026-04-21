Calendario Málaga CF: estas son las próximas fechas y horarios para el equipo de Funes Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF se mantiene en puestos de playoff de ascenso pese a la reciente derrota frente al Almería en la jornada 36. El equipo dirigido por Funes afronta un tramo decisivo con partidos clave ante CD Castellón, SD Eibar y Sporting de Gijón. Los próximos partidos del Málaga CF serán el 25 de abril contra CD Castellón, el 2 de mayo ante SD Eibar y el 9 de mayo frente al Sporting de Gijón, todos a las 21:00 horas.

El Málaga CF continúa encaramado en las posiciones de playoff de ascenso y descuenta las jornadas para el final de temporada. La derrota en Almería en la jornada 36 lo aleja del ascenso directo pero el equipo se mantiene en la zona alta.

Los de Funes han perdido algunos puntos de oro que los tendrían inmersos en la pelea por el ascenso directo. Pero continúa el tramo decisivo de la temporada, jugando contra rivales directos en la lucha por las seis primeras posiciones de la competición.



CD Castellón, SD Eibar y Sporting de Gijón, son los próximos envites que tienen los de Funes heridos por la derrota in extremis en Almería.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Jornada 37: Málaga CF vs. CD Castellón, sábado 25 de abril. Hora: 21:00.



Jornada 38:SD Eibar vs. Málaga CF, sábado 2 de mayo. Hora: 21:00.

Jornada 39:Málaga CF vs. Sporting de Gijón, sábado 9 de mayo. Hora: 21:00.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026