LAS CLAVES
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Buenas noches y muchas gracias
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda. Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga.
Buenas noches y ¡hasta la próxima!
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La crónica: El Málaga CF derrota con autoridad a Las Palmas y presenta todas sus credenciales al ascenso
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FINAL (2-0)
Se acabó el partido en La Rosaleda. Tres puntos más para el Málaga, que se coloca con 60 y deja atrás a los canarios. Todo por decidir en el tramo final de la temporada. Quedan siete partidos.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
95' Falta a Ramón en el centro del Málaga.
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¡Paradón de Horkas!
El rival se la dio a Dorrio, que se durmió en el área. La bola llegó a Lobete desde Ramón y el remate lo sacó Horkas.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
93' Juega con el reloj ahora el Málaga. Muy cómodo en estos minutos.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
92' Genialidad de Viera que se va por encima del larguero. Se la picó a Alfonso con la zurda desde el borde del área.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
91' Circula el Málaga la pelota.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
90' Cinco minutos de descuento.
90' Disparo flojo de Estanis a las manos de Alfonso.
El Málaga ha desactivado cualquier atisbo de reacción de Las Palmas. Ha tenido ocasiones claras para marcar el tercero.
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Doble cambio en el Málaga
Se van Dotor y Joaquín y entran Brašanac y Lobete.
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Al palo Jonathan Viera
86' Pase atrás de Estanis y Viera, algo escorado, le pega con el empeine y la pelota toca el palo izquierdo de Alfonso pero por fuera.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
85' Falta a Dorrio en una contra que no señala el colegiado y despierta muchas protestas en el banquillo y en la grada. Se paró el juego ahí con las protestas y el partido ahora no tiene ritmo. Le interesa al Málaga.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
80' Sigue y sigue el Málaga con la pelota, con La Rosaleda empujando de lo lindo. No le deja reacción a Las Palmas. Se dice pronto.
78' Perdona el tercero Joaquín. Le dio el pase de la muerte Dotor pero llegó algo forzado.
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0
75' Las Palmas ha dado un paso adelante tras el segundo del Málaga, pero los locales sale a la contra muchos jugadores. Partido algo loco ahora. Ramón le ha dado ahora más empaque a la circulación de la pelota.
Amarilla clara para Mika Mármol por zancadillear a Chupe.
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Amarilla para Rafa
72' Amarilla para el centrocampista del Málaga, que cortó una contra. La primera del partido.
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Gooooooooool de Joaquín
68' Recibió como le gusta Joaquín, recortó para dentro y le pegó al palo corto. Imposible para Horkas. 2-0
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¡Perdona el segundo Chupe!
66' Le quedó otra pelota dentro del área. Recortó para la derecha y se le echaron encima. Una lástima.
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Se va, incomprensiblemente, Aarón Ochoa
Ha sido doble cambio. Se han marchado Niño y Ochoa por Dorrio y Ramón. Dotor pasa a la mediapunta y Joaquín a la izquierda.
Ochoa estaba en trance en estos momentos.
También ha habido triple cambio en Las Palmas. Jesé se macha de vacío de La Rosaleda.
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GOOOOOOOOOOL DE MURILLO
58' Córner a favor del Málaga. Ochoa la pone como solo la pueden poner los elegidos y aparece Murillo volando para mandarla lejos, muy lejos de Horkas. VAYA GOLAZO TREMENDO DEL MÁLAGA
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Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 0-0
55' Algo más trabado ahora el juego, con más igualdad. Le está costando más al Málaga sacar la pelota.