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LAS CLAVES

  1. Buenas noches y muchas gracias

    Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda. Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga. 

    Buenas noches y ¡hasta la próxima!

  3. FINAL (2-0)

    Se acabó el partido en La Rosaleda. Tres puntos más para el Málaga, que se coloca con 60 y deja atrás a los canarios. Todo por decidir en el tramo final de la temporada. Quedan siete partidos. 

  4. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    95' Falta a Ramón en el centro del Málaga. 

  5. ¡Paradón de Horkas!

    El rival se la dio a Dorrio, que se durmió en el área. La bola llegó a Lobete desde Ramón y el remate lo sacó Horkas. 

  6. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    93' Juega con el reloj ahora el Málaga. Muy cómodo en estos minutos. 

  7. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    92' Genialidad de Viera que se va por encima del larguero. Se la picó a Alfonso con la zurda desde el borde del área. 

  8. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    91' Circula el Málaga la pelota. 

  9. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    90' Cinco minutos de descuento.

    90' Disparo flojo de Estanis a las manos de Alfonso. 

    El Málaga ha desactivado cualquier atisbo de reacción de Las Palmas. Ha tenido ocasiones claras para marcar el tercero. 

  10. Doble cambio en el Málaga

    Se van Dotor y Joaquín y entran Brašanac y Lobete. 

  11. Al palo Jonathan Viera

    86' Pase atrás de Estanis y Viera, algo escorado, le pega con el empeine y la pelota toca el palo izquierdo de Alfonso pero por fuera. 

  12. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    85' Falta a Dorrio en una contra que no señala el colegiado y despierta muchas protestas en el banquillo y en la grada. Se paró el juego ahí con las protestas y el partido ahora no tiene ritmo. Le interesa al Málaga. 

  13. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    80' Sigue y sigue el Málaga con la pelota, con La Rosaleda empujando de lo lindo. No le deja reacción a Las Palmas. Se dice pronto. 

    78' Perdona el tercero Joaquín. Le dio el pase de la muerte Dotor pero llegó algo forzado. 

  14. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 2-0

    75' Las Palmas ha dado un paso adelante tras el segundo del Málaga, pero los locales sale a la contra muchos jugadores. Partido algo loco ahora. Ramón le ha dado ahora más empaque a la circulación de la pelota. 

    Amarilla clara para Mika Mármol por zancadillear a Chupe. 

  15. Amarilla para Rafa

    72' Amarilla para el centrocampista del Málaga, que cortó una contra. La primera del partido. 

  16. Gooooooooool de Joaquín

    68' Recibió como le gusta Joaquín, recortó para dentro y le pegó al palo corto. Imposible para Horkas. 2-0

  17. ¡Perdona el segundo Chupe!

    66' Le quedó otra pelota dentro del área. Recortó para la derecha y se le echaron encima. Una lástima. 

  18. Se va, incomprensiblemente, Aarón Ochoa

    Ha sido doble cambio. Se han marchado Niño y Ochoa por Dorrio y Ramón. Dotor pasa a la mediapunta y Joaquín a la izquierda. 

    Ochoa estaba en trance en estos momentos. 

    También ha habido triple cambio en Las Palmas. Jesé se macha de vacío de La Rosaleda. 

  19. GOOOOOOOOOOL DE MURILLO

    58' Córner a favor del Málaga. Ochoa la pone como solo la pueden poner los elegidos y aparece Murillo volando para mandarla lejos, muy lejos de Horkas. VAYA GOLAZO TREMENDO DEL MÁLAGA 

  20. Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División, en directo: 0-0

    55' Algo más trabado ahora el juego, con más igualdad. Le está costando más al Málaga sacar la pelota. 