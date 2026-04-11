2-0 | El Málaga CF derrota con autoridad a Las Palmas y presenta todas sus credenciales al ascenso

Los jugadores del Málaga CF celebran un gol contra Las Palmas en La Rosaleda. LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF venció por 2-0 a Las Palmas en La Rosaleda, mostrando un gran dominio especialmente en la segunda parte. Murillo y Joaquín fueron los autores de los goles, destacando también la actuación de Dotor en el centro del campo. El equipo malagueño, pese a importantes bajas, desplegó un juego sólido y eficaz que refuerza sus aspiraciones al ascenso directo. Las Palmas, el equipo menos goleado de la categoría, apenas pudo inquietar a un Málaga muy superior tras el primer cuarto de hora.

En la previa del Málaga-Las Palmas, en un corrillo de malaguista en uno de los bares cercanos a La Rosaleda, uno de ellos decía que el viaje a los playoff había que hacerlo en el mismo coche que fueron a Cádiz. Que lo que funciona no se toca. "¡Qué playoff ni playoff! ¡El Málaga sube directo!". Respondió otro exaltado. Y a ver quién le dice que no después de lo visto en Martiricos.

Después de los primeros diez minutos, el Málaga barrió del mapa a Las Palmas, un señor equipo, la escuadra menos goleada de la categoría, para ganarle por 2-0 y perdonarle alguno más en la mejor tarde de las vividas esta temporada en La Rosaleda. Por el rival, por el momento y por el despliegue de un equipo que se presentaba sin tres de sus pilares. No se notó.

En la jornada retro de LaLiga, este Málaga no recordó a ninguno, quizás sólo en el 1-4-4-2 de inicio que utilizaba Peiró cuando jugaba con la indumentaria negra que lució el equipo. Pero este Málaga es de autor, de Juanfran Funes, y también de muchos nombres que brillaron en la tarde encapotada sobre La Rosaleda.

Especialmente el de Dotor, que puso en pie al estadio cuando se marchó sustituido. Un despliegue como pocos vistos con esta camiseta, de derroche físico, de aparecer siempre en el sitio y de manejo del balón. Y al madrileño le acompañaron muchos, aunque en las estadísticas saldrán Murillo y Joaquín, goleadores de la tarde.

También Ramón, de vuelta al césped de Martiricos para darle empaque y calma al centro del campo y terminar de anestesiar a Las Palmas. Pero hay mucho que contar.

Funes no sorprendió con nombres de inicio. Ante las bajas, tiró de lo que más se fía. Juanpe, Dotor de vuelta, Joaquín en la derecha y Ochoa, con la doble punta de Niño y Chupe, fue la solución del de Loja para su Málaga. Y fue una buena solución de inicio.

Tras diez minutos en los que el Málaga no la olió, el equipo fue capaz de darle la vuelta al calcetín y someter a Las Palmas con la pelota. Aunque faltó algo de mordiente arriba. Pero también llegaron las ocasiones.

Los de negro en esta ocasión se quedaron con la pelota gracias a una presión agresiva que hacía recuperarla rápido. Con Juanpe y Dotor a los mandos y Ochoa dirigiendo también desde la izquierda.

El Málaga amasó la pelota pero le faltó pisar el área con más veneno. Antes de que lo hiciera hubo tiempo para que Jesé perdonase el 0-1. Una buena circulación, con un inoportuno resbalón de Murillo al borde del área, acabó con la pelota en las botas de Jesé, pero con la zurda la cruzó demasiado sólo delante de Alfonso.

Luego llegó la réplica. En el 35', tras una pérdida muy peligrosa de Juanpe cerca de su área, el Málaga recuperó y lanzó una contra con Niño. La jugada pedía balón en profundidad a Joaquín, pero Niño la cambió de lado para Chupe. La recogió dentro del área, se la llevó con algo de fortuna y se quedó sólo. Con Horkas vencido a su derecha, el '9' la mandó al otro lado y se fue rozando el palo.

Antes Dotor recogió una pelota al borde del área que remató de primeras y la defensa la mandó a córner. Y Niño tuvo luego un balón suelto que sacudió con todo pero también encontró la oposición local.

En el área local, Las Palmas reclamó un penalti de Alfonso a Miyashiro, que en directo pareció, pero a Fuentes Molina le dijeron desde el VAR que nada.

Con una gran versión del Málaga se llegó al descanso. Mejor fue la que siguió.

Murillo, jugador del Málaga CF. LaLiga

Superioridad tras el descanso con goles de Murillo y Joaquín

Aunque lo primero fue un contratiempo. A los tres minutos de reanudarse el duelo Juanpe se echó la mano atrás de la pierna y se retiró directamente al banquillo contrariado. No esperó ni al cambio. Rafa ocupó su sitio, y sin la claridad del jerezano con el balón en los pies, se adueñó de la medular con Dotor.

De arranque hubo más igualdad que en el último tramo de la primera mitad. Hasta el minuto 58, cuando apareció un caza en el área visitante para marcar el primero.

Ochoa puso un córner desde la derecha como pueden hacer sólo los elegidos. La pelota no sólo llevaba música, llevaba una sinfonía entera. Y allí, en la zona caliente, irrumpió Murillo por encima de todos para girar el cuello y colocarla muy lejos de Horkas. Lejísimos.

Tras el córner, Ochoa siguió de concierto, un balón para acá, otro para allá. Fueron varios minutos de escándalo antes de que incomprensiblemente Funes lo mandara al banquillo. Pero el de Loja tiene a este equipo donde lo tiene porque sabe cosas.

Primero Chupe desperdició otra ocasión. Se la acomodó a la derecha dentro del área y se le echaron encima. Que se quedase en blanco no quita que dejase otro partidazo, protagonizando un grandísimo duelo con Mika Mármol.

Con Ochoa se fue también Niño y entraron Dorrio y Ramón. Dotor se adelantó, y Joaquín se fue a la izquierda.

Lo primero que hizo fue marcar el segundo. Otro golazo. Recibió como le gusta, recortó para dentro y le pegó al palo corto a media altura. Otra estirada inútil de Horkas.

Joaquín celebra su gol en La Rosaleda contra Las Palmas LaLiga

Era el minuto 68 y a partir de ahí, Las Palmas se estiró unos minutos, pero fue la reacción del muerto, porque el Málaga se quedó con el partido. Cerró todos los pasillos y a la contra pudo matar. Y cuando cogió la pelota, con Ramón fue durmiendo cualquier atisbo de reacción.

El Málaga buscó más con la grada empujando, que tuvo un recuerdo para Javier Gallardo, fallecido en el accidente de tráfico en Pedregalejo.

Joaquín volvió a tener el tercero y Jonathan Viera mandó más tarde un balón al poste pero por fuera.

En el descuento, Lobete tuvo otra para la puntilla, pero no hizo falta. El Málaga vuelve a volar, como voló Murillo, como volaba La Rosaleda con el resultado. Es una victoria que puede marcar el destino de este equipo, que presenta todas las credenciales para el ascenso. Lo mismo no hay que coger el coche para el playoff.