Emocionado recuerdo en La Rosaleda a Javi, el joven malaguista muerto en accidente de tráfico en Pedregalejo

Imagen de la pancarta en La Rosaleda en recuerdo de Javier.

Las claves nuevo Generado con IA La Rosaleda rindió homenaje a Javier Gallardo, joven aficionado malaguista fallecido en un accidente de tráfico en Pedregalejo. Durante el partido entre Málaga y Las Palmas, una pancarta con el mensaje "Eterno JaviG9" honró su memoria en el estadio. Javier era socio de Fondo Sur 1904 y entrenador de fútbol base en la UD La Mosca, donde era muy querido por su dedicación y valores. Además de su pasión por el fútbol, Javier era muy participativo en la Semana Santa malagueña, siendo hombre de trono en varias hermandades este año.

El recuerdo de Javier Gallardo, el joven de 33 años muerto esta semana en un accidente de tráfico en el barrio de Pedregalejo, ha estado muy presente este sábado en el estadio de La Rosaleda.

Mientras los onces del Málaga y Las Palmas disputan su partido de la jornada 35 de Segunda División, uno de los fondos del estadio de Martiricos luce una pancarta de reconocimiento.

"Eterno JaviG9", se lee en la misma, en un claro gesto hacia el joven que perdió la vida en un siniestro ocurrido en la madrugada del pasado lunes.

Javier era un gran aficionado del Málaga CF. Era socio de Fondo Sur 1904 y siempre que podía acudía a animar al equipo de sus amores.

"Despedimos a un malaguista de pro y a un incondicional defensor de nuestro escudo. El Fondo llora hoy la pérdida de uno de los suyos. Javi, tu aliento y tu recuerdo seguirán muy vivos en cada cántico y en cada partido que respiremos en La Rosaleda", escribieron en su muro de Facebook, con unas bonitas fotos.

El accidente mortal ocurrió a pocos metros del club donde había estado asesorando sobre el césped a tantos niños, ya que era entrenador de fútbol base en la Unión Deportiva La Mosca.

"Era un chaval que jugaba y entrenaba en el fútbol y estaba todo el santo día metido en La Mosca con sus colegas y su equipo, era un enamorado de este deporte", decía uno de sus antiguos jugadores.

Además del fútbol, otra de las pasiones de Javier fue la Semana Santa; era muy cofrade. Este año había sido hombre de trono de la Virgen del Rocío, la Virgen de la Caridad y el Señor de la Humildad.

Desde la UD La Mosca le dedicaron unas palabras en sus redes sociales, donde le definían como una gran persona que dedicó "su tiempo y corazón a formar a nuestros jugadores, transmitiendo siempre los valores que representan a nuestro club: respeto, humildad y trabajo".