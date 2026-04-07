Calendario Málaga CF: llegan los Pirineos y los Alpes juntos para los blanquiazules en el mes de abril

Calendario Málaga CF: llega los Pirineos y los Alpes juntos para los blanquiazules en el mes de abril Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF afronta un mes de abril clave enfrentándose a rivales directos por el ascenso como UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón. El equipo se mantiene en posiciones de playoff y busca asegurar su lugar en la lucha por el ascenso tras perder puntos importantes en jornadas anteriores. Los partidos decisivos del mes de abril y principios de mayo incluyen duelos con equipos destacados de la zona alta, cerrando con SD Eibar, que viene en racha.

El Málaga CF continúa encaramado en las posiciones de playoff de ascenso y descuenta las jornadas para el final de temporada.

Los de Funes han perdido algunos puntos de oro que los tendrían inmersos en la pelea por el ascenso directo. Pero les llega el tramo decisivo de la temporada y se lo va a jugar con todos los rivales de la zona alta.



UD Las Palmas, UD Almería, CD Castellón, todos ellos en ascenso directo o playoff, y el SD Eibar, ya en el mes de mayo, que está protagonizando una remontada en este tramo del curso, son los próximos envites que tienen los de Funes.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Jornada 35: Málaga CF vs. UD Las Palmas, sábado 11 de abril. Hora: 18:30

Jornada 36: Málaga CF vs. UD Almería, domingo 19 de abril. Hora: 21:00.



Jornada 37: Málaga CF vs. CD Castellón, sábado 25 de abril. Hora: 21:00.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026