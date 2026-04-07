Calendario Málaga CF: llegan los Pirineos y los Alpes juntos para los blanquiazules en el mes de abril
Los blanquiazules afrontan el tramo más complicado de la temporada, donde se jugarán sus opciones de ascenso a Primera División.
UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón son los próximos rivales de los de Martiricos.
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Las claves
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El Málaga CF afronta un mes de abril clave enfrentándose a rivales directos por el ascenso como UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón.
El equipo se mantiene en posiciones de playoff y busca asegurar su lugar en la lucha por el ascenso tras perder puntos importantes en jornadas anteriores.
Los partidos decisivos del mes de abril y principios de mayo incluyen duelos con equipos destacados de la zona alta, cerrando con SD Eibar, que viene en racha.
El Málaga CF continúa encaramado en las posiciones de playoff de ascenso y descuenta las jornadas para el final de temporada.
Los de Funes han perdido algunos puntos de oro que los tendrían inmersos en la pelea por el ascenso directo. Pero les llega el tramo decisivo de la temporada y se lo va a jugar con todos los rivales de la zona alta.
UD Las Palmas, UD Almería, CD Castellón, todos ellos en ascenso directo o playoff, y el SD Eibar, ya en el mes de mayo, que está protagonizando una remontada en este tramo del curso, son los próximos envites que tienen los de Funes.
Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:
Jornada 35: Málaga CF vs. UD Las Palmas, sábado 11 de abril. Hora: 18:30
Jornada 36: Málaga CF vs. UD Almería, domingo 19 de abril. Hora: 21:00.
Jornada 37: Málaga CF vs. CD Castellón, sábado 25 de abril. Hora: 21:00.
Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026
|Jornada
|Partido
|Resultado
|1
|Málaga CF vs SD Eibar
|1-1
|2
|Málaga CF vs Real Sociedad B
|1-0
|3
|UD Las Palmas vs Málaga CF
|1-0
|4
|Málaga CF vs Granada CF
|2-2
|5
|SD Huesca vs Málaga CF
|1-0
|6
|Málaga CF vs Cádiz CF
|0-1
|7
|Burgos CF vs Málaga CF
|2-1
|8
|Racing Santander vs Málaga CF
|3-0
|9
|Málaga CF vs Deportivo La Coruña
|3-0
|10
|CD Leganés vs Málaga CF
|2-0
|11
|Málaga CF vs FC Andorra
|4-1
|12
|CD Castellón vs Málaga CF
|2-1
|13
|Málaga CF vs Córdoba CF
|2-2
|14
|Cultural Leonesa vs Málaga CF
|1-0
|15
|Málaga CF vs CD Mirandés
|3-2
|16
|Real Valladolid vs Málaga CF
|1-1
|17
|Málaga CF vs Real Zaragoza
|1-1
|18
|Albacete vs Málaga CF
|1-3
|19
|Málaga CF vs UD Almería
|2-1
|20
|Real Sporting vs Málaga CF
|1-3
|21
|Málaga CF vs AD Ceuta FC
|2-1
|22
|Córdoba CF vs Málaga CF
|0-1
|23
|Málaga CF vs Burgos CF
|3-0
|24
|CD Mirandés vs Málaga CF
|2-1
|25
|Málaga CF vs Cultural Leonesa
|2-1
|26
|Real Sociedad B vs Málaga CF
|2-1
|27
|Málaga CF vs Albacete
|1-0
|28
|Granada CF vs Málaga CF
|0-1
|29
|Málaga CF vs Real Valladolid
|3-3
|30
|Málaga CF vs. SD Huesca
|5-3
|31
|Cádiz CF vs Málaga CF
|0-3
|32
|Málaga CF vs CD Leganés
|0-0
|33
|Andorra FC vs. Málaga CF
|3-3
|34
|Deportivo vs. Málaga CF
|1-1
|35
|Málaga CF vs. UD Las Palmas
|—
|36
|UD Almería vs. Málaga CF
|—
|37
|Málaga CF vs. CD Castellón
|—
|38
|SD Eibar vs. Málaga CF
|—
|39
|Málaga CF vs Real Sporting
|—
|40
|AD Ceuta FC vs Málaga CF
|—
|41
|Málaga CF vs Racing de Santander
|—
|42
|Real Zaragoza vs. Málaga CF
|—