FC Andorra vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita al FC Andorra en la 33ª jornada de Segunda División este miércoles 1 de abril a las 19:00 horas en el Estadi de la FAF d’Encamp. El Málaga es 4º con 55 puntos y pelea por el ascenso, mientras que el FC Andorra se sitúa 13º con 42 puntos tras golear 0-4 en su último partido. El encuentro podrá verse en plataformas de pago como LALIGA TV HYPERMOTION y otros operadores como Movistar, Orange, Zeber, Finetwork, DAZN y Prime Video. El Málaga no podrá contar con el lesionado Dotor, pero recupera a Aarón Ochoa y Adrián Niño tras sus compromisos internacionales.

El Málaga CF visita el Estadi de la FAF d’Encamp para medirse al FC Andorra en la 33ª fecha liguera. El partido se juega este miércoles 1 de abril, a las 19:00 horas de la tarde.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 4º con 55 puntos en plaza de playoff de ascenso, se mide a un conjunto andorrano que ocupa el puesto 13º, con 42 puntos, en la zona intermedia de la tabla. El árbitro Alejandro Ojaos dirigirá el #AndorraMálaga. Cartagenero, de 33 años, es debutante en la categoría de plata y ha pitado al Málaga CF una vez en el curso 25/26 (1-3, triunfo en Albacete). Estará escoltado en el VAR por el cántabro José Antonio López.

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF: "Vine para volver a sentirme jugador y lo estoy consiguiendo" El Málaga juega la primera de las dos citas consecutivas que tiene lejos de La Rosaleda tras el empate contra el Leganés que le supo a muy poco a los de Funes. Funes continúa sin poder contar con el lesionado Dotor, pero recupera para la convocatoria a Aarón Ochoa y Adrián Niño, de vuelta de sus compromisos con las selecciones. FC Andorra vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF El rival

El FC Andorra llega en una buena secuencia de resultados, reforzado por el 0-4 contra la Cultural Leonesa de la última jornada.

Carles Manso ha conseguido desde el banquillo enderezar el rumbo del equipo en cuanto a resultados. Aunque el ADN del equipo sigue siendo el mismo, un equipo con una apuesta clara por la posesión de balón.

Aunque sus mejores prestaciones a lo largo de la temporada se están dando lejos de su estadio.

Fecha y hora del Andorra vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Andorra y el Málaga CF se disputa este miércoles 1 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Estadi de la FAF d’Encamp.

Dónde ver el partido Andorra vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este miércoles se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Andorra vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.