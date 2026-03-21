LAS CLAVES
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Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido desde EL ESPAÑOL de Málaga. Muchas gracias por seguir el partido con nosotros. Hasta la próxima.
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La crónica: baño de plata
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Final (0-3)
Se acabó lo que se daba en el Nuevo Mirandilla. Vaya partido del Málaga, vaya baño que le ha dado al Cádiz. Tremanda superioridad del equipo de Funes, al que el resultado se le quedó demasiado corto.
El Málaga dormirá al menos dos semanas más en posiciones de playoff. Tiene 54 puntos.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
90' Tres minutos de descuento.
89' Remate desviado de Murillo. El central remató el córner botado desde la derecha.
88' Paradón de David Gil al disparo de Lobete buscando el palo largo.
87' Disparo desviado de Ochoa desde el borde del área.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
85' El Málaga está perdonando el cuarto.
84' ¡Perdonó Jauregi el cuarto mano a mano con David Gil! Aarrón lo dejó sólo delante del portero del Cádiz. tras tras una recuperación del balón.
82' Remate alto de Ortuño. Buena llegada por la izquierda del Cádiz.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
80' Partido más trabado ahora. El Málaga ha perdido continuidad con la pelota. Pero el Cádiz no genera apenas peligro.
790 Doble cambio en el Málaga. Se van Larrubia y Chupe y entran Jauregi y Lobete.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
75' Son los minutos menos fluidos del Málaga en el partido. Normal por el resultado, pero está para enganchar otra contra. De hecho, el Málaga está demasiado relajado con la pelota.
75' Centro de Iza Carcelén y remate de Roger en el primer palo de cabeza que se va desviado.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
70' Desperdicia Izan Merino una contra con un pase demasiado fuerte que se va por la banda. Era un cuatro para dos.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
68' SE MARCHA DOTOR LLORANDO DEL TERRENO DE JUEGO. Entra Aarón Ochoa. Se duele del hombro.
67' Disparo de Suso desde el borde del área. Es el único peligro que puede llevar el Cádiz.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
65' El Cádiz mejora ahora la presión y está robando la pelota al Málaga. Pero los de Funes tiene muchos espacios.
Doble cambio: se van Dani Sánchez y Joaquín y entran Víctor García y Dorrio.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
60' Dominio total del Málaga.
57' Disparo alto de Joaquín tras una buena salida del balón desde atrás.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
55' Aprierta ahora el Cádiz, pero el Málaga defiende con todo.
53' Otro córner a favor del Cádiz. Sin peligro.
53' Perdonda el Cádiz el primero. Otra jugada mal defendida por el Málaga a balón parado e Iker Recio remató cayéndose dentro del área.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-3
49' Todo empezó con un susto en una mala cesión a Alfonso que el meta salvó mandándola en largo. La pelota terminó en los pies de Dani Lorenzo, que tiró un caño al borde del área y con la puntera la alejó de David Gil para hacer el tercero.
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¡Goooooooooool de Dani Lorenzo!
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Arranca la segunda parte en el Nuevo Mirandilla
Doble cambio en el Cádiz: Moussa y Antoñito Cordero se quedan fuera y dejan su sitio a Kovacevic y Dawda.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descanso (0-2)
Final de la primera parte con un baño tremendo del Málaga al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
45' Dos minutos de descuento. Continúa mandando el Málaga con mucha solvencia.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
40' Está jugando el Málaga como quiere. El Cádiz no mete ningún miedo y los de Funes continúan llegando con peligro cada vez que pisa el área.
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Cádiz CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
35' Buena jugada del Málaga por la derecha. La puso Dotor al segundo palo, recibió Joaquín, la metió en el punto de penalti y Chupe se la llevó trastabillado para batir al David Gil.
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¡Otro de Chupe! GOOOOOOL DEL MÁLAGA