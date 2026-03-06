La reflexión Funes sobre los árbitros y la pérdida de tiempo: "La gente no viene a ver la pelota quieta"

Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, dejó una reflexión interesante en la sala de prensa de La Rosaleda con respecto a la pérdida de tiempo de los contrarios. El de Loja se pronunció en pos del espectáculo, en lugar de defender el manido otro fútbol o la picaresca.

Ya levantó la voz en la previa del partido contra el Albacete Balompié, haciendo un llamamiento para que los árbitros apremiaran a los rivales que pierden tiempo, para que el juego efectivo sea no mayor, sino de más calidad.

Cuestionado por si volvía a pedirle lo mismo a los árbitros antes de medirse al Real Valladolid, que llega con Fran Escribá en el banquillo, un técnico que trabaja también ese otro fútbol, arrancó su respuesta con una sentencia: “La gente viene a ver fútbol, no viene a ver la pelota quieta”.

Luego, hizo un llamamiento a la afición en ese sentido. “Ahí sí que es importante la gente, sobre todo cuando juegas de local, que la gente manifieste que lo que quieren es ver a su equipo jugar fútbol, creo que nos ayuda.

Para después reflexionar sobre el papel de los colegiados ante estas situaciones. “Los árbitros tienen ya en el reglamento las suficientes reglas y criterios para poder llevar a cabo todo esto y que a veces no se termina por aplicar.

Cuando hablamos con los árbitros, a veces parece que la gente salga rápido no importa, porque luego damos once minutos al final del partido, u ocho minutos al final del partido. Yo creo que no se trata tanto de dejar luego once minutos de prórroga. Creo que hay que hacer un esfuerzo porque se juegue de verdad.

Si desplazan la pelota para perder tiempo, el reglamento pone que eso es tarjeta amarilla. No hay que esperar a que desplacen siete veces para poder sacar la primera tarjeta amarilla.

El saque del portero, igual. Si el portero ha perdido tiempo en una acción y pierde tiempo en la segunda, lo que no vamos a esperar es al minuto 70 para amonestarlo.

Si el portero ha perdido tiempo y le sacas la tarjeta amarilla, el portero le dice que cómo le va a sacar amarilla si estamos en el minuto 12. Pero el reglamento no pone que en el minuto 12 no se pueda sacar amarilla. El reglamento pone que si tú pierdes tiempo, puede sacarte amarilla. Si el tiempo lo estás perdiendo en el minuto 1, en el minuto 1 te saco amarilla. Usted no puede seguir perdiendo tiempo de forma ilimitada. Tendrá que salirse fuera porque yo tendría que volver a sacar la amarilla, te saco una segunda amarilla.

Precisamente esa semana -contra el Albacete- el reglamento se aplica. Es tan fácil como si yo detecto que estás perdiendo tiempo, te lo digo. No lo vuelvas a hacer porque si no voy a tener que amonestarte.

Esas cosas creo que hay que aplicarlas en el minuto 1 para al 90”.

Con respecto al duelo de este sábado, Funes cree que “el Valladolid tendrá que venir aquí a ganar el partido porque necesita los puntos. Ni por el tipo, ni por el perfil de jugadores que tiene, ni por la situación de la tabla, el Valladolid, entendemos que aquí no viene a especular.

“No creo que sea un partido que a lo mejor no vaya a tener ese tipo de situaciones”.

Pero “son situaciones que, por el bien del espectáculo deportivo, de la gente que viene a ver el partido, son los árbitros que son los que tienen la autoridad los que tienen que hacerlo”.