-
-
Final (1-0)
Se acabó el partido en La Rosaleda. Le vale el gol del Joaquín al Málaga para sumar tres puntos más y colocarse con 44. El conjunto de Funes fue de más a menos pero pudo firmar la victoria.
-
Amarilla a Juanpe y falta peligrosa
-
93' ¡Casi se la mete Montero en propia puerta!
-
¡Disparo de Jauregi a las manos de Lizoain!
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
90' Se ha estirado el Málaga en los últimos minutos. Le falta mordiente arriba para cerrar el partido. Otros dos cambios en el Málaga. Entran Jauregi y Dorrio y se van Chupe y Dotor.
Se descontarán 4 minutos.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
85' El Málaga ha parado el empuje del Albacete. Doble cambio. Se marchan Einar y Dani Lorenzo y entran Juanpe y Montero.
82' Disparo alto de Larrubia. Llegó forzado tras una dejada de tacón de Izan Merino.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
80' Los peores minutos del Málaga. Muchas pérdidas de balón consecutivas. Ahora está jugando sólo a defenderse porque no le dura el balón.
80' Remate de Obeng dentro del área en una jugada de estrategia.
-
Cambio en el Málaga. Entra Lobete y se va Joaquín.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
75' El Málaga ahora no llega tanto al área rival. El Albacete ha cambiado a medio equipo y está apretando arriba.
71' Daniel Palencia perdona la segunda amarilla a Faran Gámez. Le acababa de sacar la primera.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
70' Reclama el Málaga un penalti clarísimo sobre Dani Lorenzo. Más claro que el que le señalaron en contra en Miranda de Ebro. Otra semana con el Málaga perjudicado. Ha sido un penalti clamoroso.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
65' Se ha descontrolado el partido desde el gol del Málaga. Llegadas a las dos áreas. No parece haberle sentado bien el gol al Málaga paradójicamente.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
60' Delicatessen de Dani Lorenzo para salir de embrollo y sacar la pelota desde atrás. El partido se ha vuelto un correcalles tras el gol del Málaga.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
56' Puertas no llegó por un dedo al remate al segundo palo. Se tiró al suelo. El Málaga se ha llevado un buen susto y La Rosaleda ha respirado hondo.
-
¡Perdona el Albacete el empate!
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 1-0
55' Dani Lorenzo y Einar se complicaron la salida de balón. Pero finalmente dieron con la tecla y la pelota fue a la derecha. Entre Puga y Larrubia la acercaron al área. Joaquín la cogió en su lado, Dani Lorenzo se la quitó para abrir a Rafita y este la puso atrás para Joaquín, que la mandó para dentro.
-
¡Gooooool del Málaga! ¡Gol de Joaquín!
55'
52' Córner a favor del Málaga. Murillo remató alto.
-
Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División, en directo: 0-0
50' Amarilla a Dani Lorenzo por intentar una chilena. A pesar de la llegada del Albacete, el Málaga ha salido de nuevo a mandar.
49' Casi se la mete Lluís López en propia puerta.
47' Cabalgada de Valverde por la izquierda y remate de Puertas de primeras en el segundo palo que se le fue por muy poco. Susto de inicio para el Málaga.
-
Vaya ocasión del Albacete