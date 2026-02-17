Así se la lio Fuentes Molina al Málaga CF en Anoeta

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF perdió en Anoeta ante la Real Sociedad B, en un partido marcado por varias decisiones polémicas del árbitro Fuentes Molina. Fuentes Molina no utilizó el VAR en acciones decisivas, como una posible zancadilla a Joaquín en el área y un penalti no señalado a Lobete. El árbitro permitió un gol de la Real B tras una falta clara sobre el portero Alfonso Herrero y no sancionó una dura acción de Kita sobre Larrubia. El Málaga fue incapaz de empatar pese a jugar más de 20 minutos con superioridad numérica y desperdició dos ocasiones claras de Chupe.

La resaca de la derrota del Málaga CF en Anoeta está siendo difícil de digerir, más allá de por la pérdida de tres puntos, es por la forma en la que se dio. Una mala actuación de Fuentes Molina impidió a los de Funes al menos puntuar. Si a eso se le suma que es la segunda salida sin puntuar consecutiva contra rivales de abajo, duele todavía más.

Vaya por delante que, tras una buena primera parte, el Málaga fue a menos durante la segunda mitad y luego fue incapaz de al menos empatar jugando contra diez jugadores más de veinte minutos. Ni siquiera generó un número de ocasiones que le permitiese la igualada, más allá de dos acciones muy claras marradas por Chupe.

Pero si Fuentes Molina hubiese hecho, no ya un uso correcto de la tecnología, si no tan sólo uso, el desarrollo del partido, con toda probabilidad, hubiese sido diferente.

En la primera mitad, a los diez minutos, ya castigó a Juanpe con una amarilla excesiva. Más tarde Ochoa vio la quinta amarilla que le impedirá jugar contra el Albacete. Esta sí fue justa. Pero Juanpe se quedó en la caseta en el descanso.

Kita, sin amarilla en una falta que roza la agresión y era de 'naranja'

El show arrancó a la par que la segunda mitad. En la primera acción de ataque del Málaga, en un balón elevado, mientras Larrubia esperaba para intentar buscarla por arriba, llegó Kita por detrás y lo arrolló como un tren. Le pegó un rodillazo tremendo en la espalda. Fuentes Molina sólo estimó falta y cuando vio al jugador del Málaga retorciéndose por el suelo.

Era una acción más de naranja, rozando la agresión. Pero Kita se fue de rositas con el beneplácito del árbitro.

Zancadilla a Joaquín dentro del área sin ni siquiera revisión

Poco después, en el minuto 50 Joaquín se metió a trompicones en el área y cayó derribado a la altura del punto de penalti. En directo ya pareció una acción punible. Pero las repeticiones dejaron claro que hubo zancadilla. Joaquín se tiró un rato en el suelo esperando que, al menos, Fuentes Molina acudiese a la pantalla, pero nadie de la sala VOR vio penalti. Fue de libro.

Falta clara a Alfonso Herrero en el segundo gol de la Real B

Hubo un tiempo, al menos hasta la segunda parte del choque de Anoeta, en el que era casi dogma que al portero no se le podía tocar dentro del área.

En el minuto 68 del duelo hubo un córner a favor de la Real B. Antes de ponerse el balón en juego el delantero Gorka Carrera ya estaba agarrando a Alfonso Herrero en la línea de meta. Son acciones que el árbitro suele parar para pedir calma. No fue el caso.

Cuando la pelota se puso en juego, Carrera soltó a Herrero pero le impidió salir de la portería poniéndole las manos encima. Ochienge remató en semifallo y la mandó para dentro.

Herrero se fue para Fuentes Molina pidiendo explicaciones para que, al menos, revisara la acción. Tampoco vieron nada condenable ni el árbitro ni el equipo de la sala VOR. Era, como el penalti a Joaquín, otra falta clamorosa.

💥Ochieng le dio así la segunda victoria consecutiva a la Real Sociedad B ⚽#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/uc4kGwtvlT — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

Otro penalti a Lobete al limbo

Ya jugando contra diez y el Málaga volcado, Lobete se incrustó en el área, dribló hacia fuera y Garro lo derribó con la rodilla. Fuentes Molina estaba delante, nada le estorbaba para verlo. Pero no lo vio ni tampoco en las repeticiones lo vieron desde arriba.

El contacto fue evidente, y allí se quedó Lobete reclamando, como todo el malaguismo.

🔍 Esta es la acción en la que el Málaga CF pidió penalti sobre Lobete.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/pDuRrus0qM — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

Al término del partido Dotor y Dani Lorenzo fueron prudentes en zona mixta, prefirieron la autocrítica antes de analizar la actuación arbitral. Sólo el marbellí apuntó que había visto las acciones repetidas que las jugadas "están ahí".

Si entró al trapo Funes. "El gol de ellos están tocando a Alfonso, está en fuera de juego y se aprovecha de esa situación para bloquear a Alfonso. Y más que nos duelen los penaltis, son varias acciones en las que íbamos atacando y nos ha pitado falta en contra".

Una de esas acciones fue una falta a Larrubia en el centro del campo, en la que Fuentes Molina dio la ventaja pero Larrubia al caer se chocó con Dotor y el Málaga perdió la pelota. Esa acción desembocó en un córner y posterior gol del empate de la Real B. Otra más que apuntarle a Fuentes Molina, villano blanquiazul en Anoeta.