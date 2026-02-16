Real Sociedad B vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Real Sociedad

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita a la Real Sociedad B en Anoeta este lunes a las 20:30 horas, en la jornada 26 de Segunda División. Los malaguistas son quintos con 41 puntos y buscan acercarse al ascenso directo, mientras que la Real Sociedad B está en el puesto 17 con 28 puntos. Funes recupera a Lobete pero pierde a Einar Galilea por sanción; varios jugadores están a una amarilla de la suspensión. El partido se podrá ver en LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas como Vodafone, Movistar, Orange, Zeber, Finetwork, DAZN y Prime Video.

El Málaga CF visita Anoeta para medirse al filial de la Real Sociedad de Fútbol, en la 26ª jornada de Segunda División. El encuentro se disputa este lunes a partir de las 20:30 horas.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 5º clasificado con 41 puntos en playoff de ascenso antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto realista en el puesto 17º con 28 puntos en la tabla. El colegiado Andrés Fuentes arbitrará el partido. Valenciano, de 35 años, cumple con la actual cuatro temporadas en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el barcelonés Rubén Ávalos.

Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El Málaga volvió a la senda de la victoria tras ganarle a la Cultural Leonesa en La Rosaleda. El Málaga puede dormir a tres puntos del ascenso directo si gana en Anoeta y podría cerrar la jornada en la cuarta posición de la tabla. Funes recupera a Lobete, recuperado de sus molestias musculares, y pierde a Einar Galilea por acumulación de amarillas. . Con cuatro amarillas de ciclo, a una de suspensión federativa, están Izan Merino, Puga y Aaron Ochoa. El rival

La Real Sociedad B no ha ganado en sus últimos cuatro partidos jugados como local. Bordea las posiciones de descenso empatado a puntos con el Real Valladolid, en la zona roja.

Al tratarse de un filial, cada partido puede ser indescifrable, pero se trata de un equipo, tal y como explicó Funes en la rueda de prensa previa al partido, que va a la presión arriba y roba muchos balones en el campo contrario.

Ahí estará el reto del Málaga, en superar esa primera línea de presión del rival.

Convocatoria del Málaga CF para medirse a la Real Sociedad B. Málaga CF

Fecha y hora del Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre la Real Sociedad B y el Málaga CF se disputa este lunes 16 de febrero de 2026 a las 20:30 horas en el estadio de Anoeta.

Dónde ver el partido Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este lunes se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.