Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga.
La crónica
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: FINAL (2-1)
Tuvo la última Rafita, pero disparó alto desde el borde del área. Cae el Málaga, que se queda quinto con 41 puntos.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
93' Lo intenta el Málaga sin ningún éxito. Otro petardazo contra un equipo de abajo. Pero este con excusa.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
90' No es capza el Málaga de empatar contra diez. Y ahora la pelota está en el campo del Málaga. Seis minutos de descuento.
88' Otro penalti claro a Lobete que Fuentes Molina no mira ni en el VAR. Es un escándalo lo que está pasando en Anoeta hoy con el Málaga.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
85' El Málaga está volcado sobre el área local. Chupe perdonó una clarísima cuando eligió rematar con la izquierda. Pero le faltan más ocasiones al Málaga.
¡Otra vez perdona Chupe el emapate!
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
79' Entra Jauregui y se retira Dotor en el Málaga.
78' Amarilla para Rafita.
77' Balda sacó bajo palos el remate de Chupe, que se encontró el balón en los pies.
¡Perdona Chupe el empate!
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
73' Segunda amarilla a Gorosabel por estorbar en el saque a Alfonso Herrero. En el Málaga ha entrado Lobete y se ha marchado Joaquín.
71' Muy mala segunda parte del Málaga, al que Fuentes Molina está maltratando además en Anoeta.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
68' Ochieng remató de cabeza un córner. Era falta clarísima a Alfonso Herrero, al que Carrera impidió salir. Vaya escándalo lo que le está pasando al Málaga.
El segundo de la Real B (2-1)
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
65' El Málaga ahora está dejando mucho espacio detrás de su línea del medio del campo.
63' Disparo alto de Joaquín. Se la dejó atrás Larrubia. Juego directo del Málaga. Peinó Chupe, se la quedó Joaquín y Larrubia la dejó atrás para el remate final.
Doble cambio en el Málaga
62' Se marchan Niño y Ochoa y entran Chupe y Dani Lorenzo.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
60' Al Málaga ahora le dura muy poco la pelota. Ni en largo ni circulando es capaz de avanzar. Mucha peor segunda parte de los de Funes.
Tiene que tocar algo el técnico malaguista si quiere los tres puntos.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
55' Quinta amarilla para Aaron Ochoa. El Málaga ahora no llega con tanta fluidez al área rival.
51' Pues parecía un penalti claro, pero Fuentes Molina no fue ni a verlo. Joaquín se metió en el área entre varios rivales hasta que cayó cerca del punto de penalti.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
50' Pide Joaquín penalti y en la repitción parece clarísimo.
46' La segunda mitad arrancó con un rodillazo muy duro de Kita a Larrubia por la espalda en un salto. Falta sin amarilla. Increíble.
Empieza la segunda parte en San Sebastián
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
Se retrasa el inicio de la segunda parte por un fallo en el equipo de comunicación del árbitro. Izan Merino por Juanpe es el cambio que ha hecho Funes en el descanso.
Real Sociedad B vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descanso (1-1)
Final de la primera parte en Anoeta. Empata el Málaga, pero buscó el segundo con decisión.
