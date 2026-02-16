2-1 | El Málaga CF sale esquilmado de Anoeta y cae contra la Real B

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF cayó 2-1 ante la Real Sociedad B en Anoeta, sufriendo su segunda derrota de la era Funes. La actuación arbitral fue muy polémica, con dos penaltis no revisados y una falta clara al portero malaguista en el segundo gol local. El equipo blanquiazul mostró buen juego en la primera mitad pero se desplomó en la segunda, incluso jugando con superioridad numérica. A pesar de múltiples ocasiones al final, el Málaga no logró empatar y sigue ocupando puestos de playoff.

El Málaga CF mostró una versión menor en Anoeta contra la Real Sociedad B. Pero aun así le hubiese dado al menos para puntuar si Fuentes Molina, árbitro del encuentor, no se convierte en protagonista de la noche. Dos penaltis que ni siquiera revisó en la pantalla, y una falta clara a Alfonso Herrero en el segundo tanto local, llevaron a la segunda derrota de la era Funes (2-1).

No hay que salvar el juego del Málaga, de más a menos, superado en la segunda mitad, que no pudo contra diez jugadores durante más de veinte minutos, pero si la tecnología se usa de forma tan arbitraria y dispar en función del partido que sea, es justo decir que los de Funes salieron esquilmados de Anoeta.

Es la segunda derrota frente a un equipo de la zona baja, de los partidos que el Málaga tiene que ganar sí o sí, pero el equipo se cayó en la segunda mitad, sufrió y fue sometido por minutos frente a un equipo inferior a los blanquiazules.

Funes experimentó con el once y le salió bien de inicio, porque en la primera mitad se vio a un buen Málaga. Juanpe entró en lugar de Izan Merino. Ochoa jugó por detrás de Adrián Niño, con Chupe y Dani Lorenzo esperando en el banquillo.

El Málaga CF planteó el partido que anunció Funes en la previa. Intentar robar arriba, que la Real B no superase la primera línea de presión. Si eso sucedía, iba a haber problemas.

Se cumplió todo. El Málaga jugó muchos minutos de la primera mitad en terreno visitante y la Real B, cada vez que pudo llegar, lo hizo con peligro, sobre todo por la izquierda con Ochieng.

Larrubia tardó un cuarto de hora en golpear. A los dos minutos después de quebrar a dos rivales con un regate, pero tuvo que rematar con la derecha y se le fue cruzado.

El campo empezó a empaparse y el balón rodaba lento. El '10' la cogió en tres cuartos de campo, se metió para dentro, abrió a Joaquín y se fue al punto de penalti. Allí llegó la bola y giró el cuello para colocarla lejos de Fraga y adelantar al Málaga en el quince.

Continuó el dominio con el balón, pero el filial donostiarra pudo armar alguna transición rápida. Así generó algún córner, y Balda intentó el gol olímpico varias veces desde la derecha.

Después de evitar uno de esos intentos, Alfonso Herrero se enfrentó a tres disparos consecutivos. El primero se le escapó de las manos con el césped mojado, el primer rechace lo sacó con el pie desde el suelo y al tercero de Carrera ya no llegó, aunque entró llorando.

Era el 24' y de ahí al final el Málaga siguió buscándolo. Puga y Joaquín llegaron con peligro por sus bandas, pero faltó el último pase.

Kita le quitó más tarde el balón de la cabeza a Dotor cuando esperaba sólo delante de Fraga. La lluvia ya había dado tregua y así se llegó al descanso.

Izan Merino sustituyó a Juanpe tras el descanso, ya que el jerezano tenía una amarilla desde muy pronto.

Fuentes Molina, protagonista

Lo que vino después fue un escándalo. Primero dejó sin ni siquiera amarilla a Kita -vaya central tiene ahí la Real Sociedad B- por un rodillazo desproporcionado a Larrubia en espalda.

A los cinco minutos, Joaquín reclamó un penalti que en la repetición pareció claro. El malagueño fue trabado por detrás dentro del área, pero Fuentes Molina ni miró la pantalla.

El Málaga CF, todo hay que decirlo, perdió el control del juego, se rompió por momentos y la Real tuvo minutos de claro dominio, superando a los Funes rompiendo líneas.

Estaba muy incómodo el equipo blanquiazul. Los locales fueron cercando el área hasta que en el 68', en un córner botado desde la izquierda del ataque local Gorka Carrera primero agarró a Alfonso Herrero y luego le impidió salir a por el balón. Ochieng se elevó sobre los defensas y gracias a un rebote anotó el segundo.

Tampoco estimó Fuentes Molina revisar la jugada. Y el Málaga a remolque. Empezó a buscarlo sin mucho orden, sin continuidad.

Cuatro minutos después, el colegido del encuentro concedió un respiro a los de Funes cuando le mostró la segunda amarilla a Gorosabel.

Con veinte minutos por delante el Málaga fue aculando a los locales y Chupe tuvo las dos más claras. Una la sacó bajo palos Balda y la otra Beitia tirándose al suelo cuando el Cordobés decidió abrir el pie para rematar con la izquierda. Esta fue clarísima.

De ahí hasta el final fue un quiero y no puedo de los malaguistas, que reclamaron un segundo penalti a Julen Lobete. Hubo contacto claro con un choque de rodillas, pero Fuentes Molina, delante, indicó de forma vehemente que no había nada.

La última fue de Rafita, que disparó muy alto desde el borde del área tras un recorte. Fue lo último de un Málaga mediocre en San Sebastián, pero al que empujaron al precipicio. Sigue durmiendo en playoff.