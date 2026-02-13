Funes sobre su renovación con el Málaga CF: "Hay que centrarse en lo que ocurra en el campo"

Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, en la sala de prensa de La Rosaleda EEM

Si hubiera que tomar una decisión ahora, en base a los resultados, está claro que Funes se ha ganado con creces la renovación con el Málaga CF. Todavía queda media temporada, pero desde la llegada del lojeño al banquillo, el conjunto blanquiazul ha cambiado los objetivos a tenor de los resultados. Si no hay debacle, se mirará hacia arriba y se peleará al menos por el playoff.

Eso ha llevado a que el club, según informa Diario Sur, esté decidido a trasladarle al preparador malaguista una propuesta de renovación por dos temporadas.

Sobre ello se le preguntó a Funes en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del partido contra la Real Sociedad B.

El técnico explicó que había leído la información, pero aclaró que no tiene "conocimiento de lo que vaya a suceder. Se habla de una posible noticia y de que podrían conversar conmigo. Cuando eso ocurra, podrán ofrecer más detalles".

Pero quiso centrarse en el trabajo diario y en lo que ocurra en el césped. "Hay una idea que siempre transmitimos a los jugadores y que también debemos aplicarnos los técnicos: mirar hacia dentro. No siempre es fácil, pero es fundamental. Es importante que los jugadores se sientan bien y que todos estemos atentos a lo que sucede en el campo".

"Cuando uno está centrado en lo que ocurre dentro del campo, es más difícil despistarse. En cambio, si se presta más atención a lo que pasa fuera que a lo que ocurre dentro, resulta más fácil perder el foco. Por eso creo que los técnicos, al igual que exigimos a los jugadores, debemos estar siempre pendientes de lo que sucede internamente", continuó Funes.

"A partir de ahí, cuando corresponda, podremos hablar. Hoy lo he visto -la información-, pero no puedo referirme a lo que ocurre fuera, porque hacerlo implicaría descuidar lo que pasa dentro", zanjó el preparador blanquiazul sobre este tema.