Los nombres propios del Málaga CF para enfrentarse a la Cultural Leonesa

El Málaga CF recibe este domingo a la Cultural Leonesa en el estadio de La Rosaleda tras la primera derrota de la era Funes en Miranda de Ebro. Los malaguistas tienen la opción de mantenerse en posiciones de playoff de ascenso. Funes recupera para este partido a varios puntales de su equipo.

Murillo y Dotor regresan a la convocatoria después de cumplir el partido de sanción por acumulación de amarillas y ahora está por ver la decisión que toma Funes a la hora de armar la alineación para regresar a la senda del triunfo.

Son varios los nombres propios que hay en la previa de este partido que se juega a partir de las 21:00 horas. Funes deberá elegir el once que considere más preparado para afrontar el choque contra otro equipo de la zona baja, que hasta ahora se le han atascado. Perdió tres puntos contra el Mirandés y dos contra el Zaragoza.

Diego Murillo

El central, tras su partidazo contra el Burgos, vio la quinta amarilla y no pudo estar en Miranda. Entró para suplir la baja de Recio y se quedó con el sitio. Ahora, después de que Recio ocupase su lugar en Anduva, el de Malagón vuelve a estar disponible. Funes tiene que decidir qué hace.

Carlos Dotor

El centrocampista madrileño, al igual que Murillo, se perdió la cita contra el Mirandés por sanción. Da equilibrio al centro del campo y desahoga a Dani Lorenzo en las labores de creación.

Rafa Rodríguez ocupó su lugar en Anduva, pero no tiene el recorrido de Dotor, que se mueve por todas las zonas del campo. Es probable que regrese al once.

Carlos Dotor durante el Málaga CF vs. Burgos de Segunda División Málaga CF

Izan Merino

El centrocampista, más que asentado como pivote del equipo y sin competencia en la primera plantilla, está apercibido de sanción una jornada más. En algún momento llegará la quinta amarilla, pero ahora mismo es el pilar del Málaga en el centro del campo.

Recio

Suplió con todas las garantías a Murillo en Anduva. Es el que mejor conoce a Funes porque es el que más tiempo ha estado con el de Loja. Se hizo con la titularidad pero la perdió por una lesión y no regresó al once. Hizo méritos para quedarse, pero será el técnico blanquiazul el que decida. Murillo, con el que compite por el puesto, está a un gran nivel.

Izan Merino y Ángel Recio durante un entrenamiento con el Málaga CF Málaga CF

Adrián Niño

Entra y sale del once repartiéndose la titularidad con Joaquín. Es cierto que Funes utiliza más esa fórmula lejos de La Rosaleda que en los partidos como local. En Anduva no brilló, aunque su rendimiento está fuera de toda duda.

Si juega, se verá un Málaga de 1-4-4-2. Si espera en el banquillo, la fórmula más probable es la del 1-4-3-3.