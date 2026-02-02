CD Mirandés vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita al CD Mirandés en el estadio de Anduva este lunes a las 20:30 horas, en el cierre de la 24ª jornada de Segunda División. El Málaga ocupa la 3ª posición con 38 puntos y llega tras seis victorias consecutivas, mientras que el Mirandés es colista con 17 puntos y busca su primer triunfo en el renovado Anduva. Funes, entrenador del Málaga, no podrá contar con Dotor y Murillo por sanción; Recio, Rafa y Adrián Niño podrían entrar en el once inicial. El partido se podrá ver en LALIGA TV Hypermotion y en plataformas como Movistar, Orange, DAZN, Prime Video y otras compañías que ofrecen la Segunda División.

El Málaga CF visita el Municipal de Anduva en la 24ª jornada liguera. Cierre de la presente fecha del campeonato, ante el CD Mirandés, este lunes a partir de las 20:30 horas.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 3º en la clasificación con 38 puntos antes del inicio de la jornada, se mide a un conjunto local 22º en la tabla, con 17 puntos, en puesto de descenso a Primera Federación. El colegiado del encuentro será el granadino Álvaro Moreno, escoltado en el VAR por el catalán Rubén Ávalos.

Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El Málaga llega enrachado a la cita después de seis victorias consecutivas, que lo han llevado a encaramarse a las posiciones del playoff. De ganar en Anduva, el conjunto de Funes cerraría la jornada tercero a un punto del ascenso directo y a tres del liderato. Funes pierde para este partido a Dotor y Murillo por acumulación de amarillas y Recio y Rafa se perfilan como sus sustitutos en el once, donde también podría entrar Adrián Niño. El rival

Los de Miranda de Ebro son colistas de la competición y llevan toda la temporada en la zona baja de la clasificación.

Van por el tercer entrenador esta temporada, y en el banquillo este lunes se sentará Antxon Muneta. Será el tercer partido que juegue el Mirandés esta temporada en Anduva, remodelado durante la primera parte de la temporada, donde todavía no han ganado en su reestreno.

El conjunto burgalés está en proceso de acoplar a las nuevas incorporaciones que han ido llegando este mercado de invierno.

Fecha y hora del CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el CD Mirandés se disputa este lunes 2 de febrero de 2026 a las 20:30 horas en el estadio de Anduva en Miranda de Ebro.

Chupe durante una acción del Córdoba CF vs. Málaga CF LaLiga

Dónde ver el partido CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este lunes se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.