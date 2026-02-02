-
Final (2-1)
-
Córner a favor del Málaga
-
¡CASI EMPATA EINAR DE ESPUELA!
-
Córner a favor del Mirandés
-
Centro de Puga a las manos de Juanpa
-
Disparo alto de Larrubia
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
Entra Dorrio por Izan Merino.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
90' No se ha jugado tras el gol. El partido está en el descuento. Se jugarán siete minutos.
-
¡Gol del Mirandés!
Carlos Fernández trasnforma el penalti. A la derecha de Alfonso Herrero, que casi la para.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
86' Agarrón de Puga a Cabello de los que hay miles en todos los saques de esquina. Nadie protestó pero Álvaro Moreno señaló la pena máxima.
-
¡Penalti a favor del Mirandés!
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
84' ¡VAYA VUELO DE HERRERO PARA EVITAR EL GOL DE JAVI HERNÁNDEZ!
84' Falta muy peligrosa al borde del área del Málaga y amarilla para Einar.
83' Doble cambio en el Málaga. Entraron Juanpe y Jauregi por Chupe y Dani Lorenzo.
82' Amarilla para Puga por cortar una contar.
82' Larrubia se hizo un lío dentro del área.
81' Disparo de Recho que se va a córner.
81' ¡Qué contra ha desperdiciado el Málaga! Chupe estuvo lento dentro del área y tenía a Joaquín al lado.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
80' El Málaga ha perdido el control del partido, no es capaz de quedarse con el balón y está sufriendo.
78' Otra llegada peligrosa de los locales. El balón se paseó por el área y no llegaron Carlos Fernández ni Thiago.
78' Tuvo Tamarit el segundo del Mirandés con un remate en el segundo palo puesto desde la izquierda.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
75' No es capaz ahora el Málaga de hacerse con el partido. No tiene la pelota y el Mirandés cerca el área de Alfonso Herrero.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
70' Paso adelante ahora del Mirandés, que le ha quitado la pelota al Málaga en estos minutos.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
65' Dos corners consecutivos para el Málaga. Einar remató uno con peligro. El Málaga tiene el balón y busca el segundo.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
63' Entra Joaquín por Adrián Niño.
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
59' Cambio de banda que Puga salva en la línea para meterla en el área, El remate de Niño pegó en Juan Gutiérrez y se elevó dentro del área pequeña. Juanpa sale pero Aarón Ochoa es más listo y mete la cabeza para mandarla muy cerca del palo.
Este ya es otro partido para el Málaga.
-
¡GOL DE AARÓN OCHOA!
-
CD Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-0
55' Ocasión clarísima para el Mirandés. Fue Niño el que despejó en la misma línea. El Mirandés lleva desde aque arrancó la segunda mitad jugando con el reloj. El Málaga ha tenido alguna contra.
Amarilla para Ochoa por golpear a Javi Hernández.
54' Se marcha Bauza y entra Thiago en el Mirandés.
51' La saca el Málaga de debajo de la portería en un córner.
Málaga C.F.