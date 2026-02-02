84' ¡VAYA VUELO DE HERRERO PARA EVITAR EL GOL DE JAVI HERNÁNDEZ!

84' Falta muy peligrosa al borde del área del Málaga y amarilla para Einar.

83' Doble cambio en el Málaga. Entraron Juanpe y Jauregi por Chupe y Dani Lorenzo.

82' Amarilla para Puga por cortar una contar.

82' Larrubia se hizo un lío dentro del área.

81' Disparo de Recho que se va a córner.

81' ¡Qué contra ha desperdiciado el Málaga! Chupe estuvo lento dentro del área y tenía a Joaquín al lado.