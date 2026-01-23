60' Los de Ramis han llegado varias veces con peligro al área del Málaga, que resiste bien, salvo el paradón de Herrero.

57' El Burgos está desquiciando al Málaga ahora en estos minutos.

56' Appin, que entró en el descanso, intentó sorprender a Alfonso desde lejos pilándolo a contrapie y casi lo consigue.