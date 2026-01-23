-
FINAL. Sexta victoria consecutiva del Málaga (3-0)
90' Falta peligrosa al borde del área del Burgos y cuatro minutos de descuento.
87' Otra recuperación en el centro del campo. Ochoa se la dio a Niño, que controló orientándose el balón y la mandó para dentro desde fuera del área. La Rosaleda es una fiesta.
Tras el gol, entró Juanpe por Izan Merino.
¡GOOOOOOOL DE NIÑO! 3-0
85' Ahora sí está llegando el Málaga. Al Burgos parece que se le han acabado las fuerzas.
82' Error de Izan en la entrega y contra clarísima del Burgos resuelta con maestría por Murillo. Vaya acción defensiva del de Malagón.
80' Se juega gran parte del tiempo en el campo del Málaga. No son capaces de salir los de Funes.
78' Otros dos cambiso en el Málaga. Se van Chupe y Dani Lorenzo y entran Niño y Dorrio.
75' La falta algo de poso ahora al Málaga con la pelota, incómodo con la presión del Burgos. Ha cazado alguna contra prometedora que no ha terminado de culminar.
Doble cambio en el Málaga. Entran Rafa y Ochoa, y se marchan Dotor y Joaquín
71' Dotor acababa de ver tarjeta por cortar una contra.
70' Alternativas para los dos equipos y juego algo trabajo en estos minutos.
65' El Málaga ha sabido sufrir y ahora vuelve a estirarse.
64' Llegada del Málaga similar al segundo gol. Esta vez Chupe remató mucho más forzado y no pudo dirigir la pelota.
60' Los de Ramis han llegado varias veces con peligro al área del Málaga, que resiste bien, salvo el paradón de Herrero.
57' El Burgos está desquiciando al Málaga ahora en estos minutos.
56' Appin, que entró en el descanso, intentó sorprender a Alfonso desde lejos pilándolo a contrapie y casi lo consigue.
55' ¡EL MILAGRO DIARIO DE ALFONSO! Vaya salvada en el mano a mano con David. Sacó la mano arriba para impedir el primero del Burgos. El rechace rebotó en Rafita y le quedó de nuevo a David, que la mandó arriba.
54' Cabalgada de Larrubia para quedarse en una posición óptima para el disparo desde el borde del área. Pero la mandó arriba.
50' Diluvia de nuevo en La Rosaleda. El Burgos aprieta al Málaga, que ahora sí encuentra caminos para salir de la presión.
48' La primera ocasión clara del Burgos. Curro la mandó arriba con la zurda.
46' Llegada clara de Joaquín al área. Se entretuvo.
Empieza la segunda mitad con 2-0 para el Málaga
DESCANSO EN LA ROSALEDA (2-0)
45' Tuvo Chupe el tercero tras una combicación de mucha clase entre Dani Lorenzo y Joaquín por la izquierda. Disparó flojo con la zurda.
Dos minutos de descuento.
Málaga C.F.