El Málaga CF renueva a Puga hasta 2029

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Puga renueva con el Málaga CF hasta 2029, ampliando su contrato tres temporadas más. El lateral derecho, de 25 años, llegó al club en la campaña 23/24 y fue parte del ascenso a LaLiga Hypermotion. En la temporada 24/25 jugó 31 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, consolidándose como titular. La renovación se anunció tras la sexta victoria consecutiva del equipo, reforzando el proyecto de estabilidad deportiva.

Carlos Puga amplía su vinculación con el Málaga CF hasta 2029, por lo que permanecerá en el club las siguientes tres temporadas.

El futbolista granadino de 25 años, que acababa contrato el próximo 30 de junio de 2026, firma una renovación que apuntala el lateral derecho del Málaga CF.

Puga llegó a Málaga hace dos mercados invernales, en plena campaña 23/24, procedente del filial del Club Atlético de Madrid. Formó parte de la plantilla que logró el ascenso a LALIGA HYPERMOTION complementando el perfil diestro defensivo junto con Jokin Gabilondo.

La pasada 24/25 fue de consolidación para un Puga que jugó 31 partidos de Liga y uno más en la Copa del Rey, sumando un total de 2.245 minutos de juego.

En la actual 25/26 ha confirmado su presencia habitual en el once titular, compitiendo a buen nivel con su característico espíritu de lucha, velocidad y carácter ofensivo desde el carril del ‘2’.

Esta renovación refuerza la apuesta por la continuidad, la estabilidad deportiva y el crecimiento de un proyecto basado en el compromiso, el rendimiento y la identificación con los valores de la Entidad.

El club anunció la renovación justo después de la victoria por 3-0 contra el Burgos CF en La Rosaleda, que supuso el sexto triunfo consecutivo de los de Funes.