El Málaga de Funes presenta unos números de líder

La ilusión está disparada. No es para menos. El Málaga CF ocupa posiciones de playoff de ascenso después de que hace poco más de dos meses estar bordeando el descenso. No hay quien le doble el puño desde que llegó Funes al banquillo. Sus números son de equipo líder de la categoría.

El Málaga es el equipo que más puntos ha sumado desde la jornada 15 de Segunda División, cuando Funes debutó en La Rosaleda contra el CD Mirandés.

En total, el equipo ha sumado 20 puntos, más que nadie en la categoría, en ocho partidos. Desde entonces no conoce la derrota. Son seis victorias y dos empates, cinco de ellas consecutivas. Sólo Zaragoza y Valladolid le han quitado puntos al Málaga en este tramo.

Sólo sigue la estela del Málaga un conjunto que estaba en una situación similar y al que el cambio de entrenador le sentó igual. El Castellón, que en este tramo ha sumado 19 puntos. Pero el cuadro de Pablo Hernández es nada menos que segundo con 38 puntos, en puestos de ascenso directo.

Los siguientes en esta clasificación ficticia desde la llegada de Funes al banquillo malaguista estarían a mucha distancia y el colchón sobre los puestos de playoff sería amplio.

El Racing de Santander ha sumado 15 puntos en este tramo, y por detrás estarían Cádiz y Sporting de Gijón con 13.

Real Zaragoza, Las Palmas y Córdoba han sumado 12.

El Málaga en este tramo ha visto portería en todos los partidos que ha jugado, aunque sólo ha podido dejar la portería a cero en una ocasión, en el último partido en Córdoba.

En total, ha anotado dieciséis goles y ha recibido ocho. Promedia dos goles por partido ahora mismo este equipo que se encuentra en estado de gracia y cuya única mácula fue la eliminación en la Copa del Rey a manos del Talavera por 2-1.

El viernes llega a La Rosaleda el Burgos y el Málaga estrena su condición de equipo de playoff. La expectación es máxima. A ver cómo la defiende.