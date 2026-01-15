Un nuevo himno para el Málaga CF, este con orquesta y coro: "la obra tiene un sentimiento muy grande"

Puede ser otro himno más del Málaga CF. De los varios que han salido desde que el equipo bajara a Primera RFEF. Pero todo apunta a que este será algo diferente. El compositor malagueño Sergio Pastor ha compuesto una música y una letra que será presentada este jueves por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de la capital. “Memoria, Compromiso y Fe”, es el título. Un himno para la afición malaguista obra del compositor malagueño y malaguista Sergio Pastor.

Ángel Luis Pérez es el director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. En palabras para El Español de MÁLAGA, explica que esta, según su experiencia y su intuición, puede ser un himno que se quede, porque no llega "para sustituir a nadie".

En cuanto a la obra, Pérez la define como una obra con una parte épica, una parte de melancolía, de cómo ha sido el pasar de estos más de 100 años del club, de la afición, evidentemente, y sobre todo de la esperanza, de la fuerza, de la fe, evidentemente, de seguir progresando y que el Málaga alcance su sueño y la afición de que nos veamos en Primera División.

Los miembros de la orquesta acogieron el nuevo himno del Málaga de una forma "fantástica". "Se ha hecho una grabación completamente profesional, se ha hecho un trabajo fantástico, un alumno evidentemente bastante interesante, antiguo alumno ya egresado con su carrera terminada, y luego, por otro lado, bueno, el hecho de unir deporte y cultura, o deporte y música, que también requiere de talento, evidentemente, y también requiere de muchísima perseverancia", explicó Pérez a este periódico.

Cuando la canción se presente este jueves y el viernes esté disponible en el resto de plataformas musicales, Pérez aventura que calará pronto en la afición.

"He grabado distintos himnos, participé de forma activa para la grabación del himno del Unicaja con Pablo López, he grabado otros cientos de himnos a nivel internacional. Este himno está escrito con el corazón y desde una persona que ha disfrutado y ha sufrido, también como yo, como socio del Málaga, evidentemente desde nuestro propio asiento en el estadio. Es decir, Málaga nos duele, el malaguismo nos duele, la afición nos duele, y yo creo que esto va a calar porque tiene un sentimiento y una profundidad muy grande, sin duda".

El director de la orquesta firma automáticamente que este se convierta en el himno del ascenso a Primera División. "Te tomo la palabra. Sería una pasada".