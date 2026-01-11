LAS CLAVES
¡Muchas gracias!
Antes de irnos, os dejamos la CRÓNICA del partido.
Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga. Hasta la próxima.
FINAL (2-1)
Cuarta victoria consecutiva del Málaga, esta vez remontando y pudiendo cerrar el partido co un marcador más amplio. Gran segunda parte del equipo.
El Málaga se eleva hasta los 32 puntos y escala dos posiciones en la tabla.
93' Se paseó el balón por el área con peligro. Ataca el Ceuta.
92' Córner a favor del Ceuta y sube Vallejo.
91' Paró Vallejó el disparo de Niño.
90' Cuatro minutos de descuento.
88' Otra llegada del Málaga que acaba en córner.
87' Disparo peligroso de Ortuño con la zurda desde el borde del área.
87' Amarilla para Rafa por agarrar Bassinga.
85' El Málaga está pudiendo matar el partido a la contra, pero está faltando tino en el último pase. Chupe desperdició una muy clara y finalizó bien otra pero el balón se le fue cerca del palo.
84' Doble cambio. Se marchan Chupe con La Rosaleda boca abajo y Larrubia, y entran Lobete y Haitam.
80' Se paró el ritmo del partido con el tripler cambio.
78' Disparo lejano de Puga que se va por poco. Recogió el balón del rechace de un córner.
77' Doble cambio en el Málaga. Entran Niño y Rafa y se marchan Dani Lorenzo y Joaquín. En el Ceuta se va Kone y entra Ortuño.
76' La puso Ochoa a Chupe en el segundo palo pero Vallejo la mandó a córner.
75' Sigue llegando el Málaga a pesar del fallo del penalti. Aunque el Ceuta se estira y busca el área con más determinación.
71' Lo paró Vallejo. Chutó fuerte abajo a la derecha pero Vallejo se quedó con la pelota.
Einar salió al cruce en el borde del área del Málaga, condujo casi todo el campo para dársela a Larrubia. Este la metió rasa para Chupe dentro del área, que se anticipó y fue derribado.
69' Penalti a favor del Málaga. Sobre CHupe. No dudó Eder Mallo.
65' Buenos minutos del Málaga contemporizando.
64' Cambio en el Málaga. Se marcha Dotor y entra Aarón Ochoa. Muchos desgaste físico del centrocampista madrileño, que se lleva la ovación de Martiricos. Ha habido triple cambio en el Ceuta donde han entrado Salvi Sánchez, Bassinga y Domenech.
60' Controla bien el juego el Málaga, que está anulando al Ceuta con la pelota.
57' Robo de Dani Lorenzo al borde del área pero mal resuelto el final de la jugada. Con disparo flojo de Chupe.
55' Tras las primeros instantes, el Málaga ya se ha adueñado del campo y del balón.
53' Buena presión del Málaga para provocar una pérdida del Ceuta.
50' Tres córners consecutivos del Ceuta nada más arrancar la segunda mitad.
45' Ya se juega la segunda parte en La Rosaleda. Gana el Málaga gracias al doblete de Chupe.
Málaga CF vs. AD Ceuta de Segunda División, en directo: Descanso 2-1
Final de la primera parte en La Rosaleda. Cómo le ha dado la vuelta el Málaga, a base de buscarlo y remontar el tanto del Ceuta a los tres minutos. Qué golazo a metido Chupete.
45+5 Amarilla para Dotor, que se tiró al suelo y llegó tarde para cortar una contra.
45+3 Despejó Kone hacia arriba y Chupe, dentro del área pequeña y de espaldas a la portería, pinchó la pelota con la derecha y sin dejarla caer la mandó para dentro con la zurda a la media vuelta. Un golazo tremendo.
45' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CHUPE! VAYA GOLAZO DEL 9, QUÉ BARBARIDAD