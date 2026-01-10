Málaga CF vs. AD Ceuta, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

El cuadro blanquiazul, con 29 puntos en el puesto 9º de la tabla, después de una recuperación de posiciones desde la llegada de Funes al banquillo blanquiazul, que todavía no conoce la derrota.

El Ceuta, por su parte, es el equipo revelación de lo que va de temporada y bordea las posiciones del playoff de ascenso con 32 puntos.

El encargado de dirigir el encuentro será el vasco Eder Mallo, el colegiado que dirigió el partido del ascenso a Segunda División en el Nou Stadi de Tarragona.

El Málaga llega enrachado a la cita contra el Ceuta después de tres victorias consecutivas, la última, en El Molinón tras un gran partido de los de Funes.

Los blanquiazules continúan sin laterales izquierdo disponibles debido a las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García. Dani Lorenzo, fijo hasta el choque de El Molinón, vuelve a estar al cien por cien.