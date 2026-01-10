Málaga CF vs. AD Ceuta, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido
El conjunto blanquiazul regresa a la competición este domingo en El Molinón a partir de las 14:00 horas.
Funes recupera a Juanpe y Dani Lorenzo es duda para el duelo.
Más información: estos son los siguientes partidos del Málaga CF en Segunda División
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Málaga CF recibe al AD Ceuta este domingo 11 de enero en La Rosaleda a las 16:15 horas, en partido correspondiente a la jornada 21 de Segunda División.
El Málaga llega al duelo con 29 puntos y una buena racha de tres victorias consecutivas bajo la dirección de Funes, mientras que el Ceuta suma 32 puntos y seis partidos sin perder.
El partido será arbitrado por Eder Mallo y podrá verse en los canales de LALIGA TV Hypermotion, así como en plataformas como DAZN, Prime Video o Ten TV.
El Málaga afronta el encuentro con bajas en el lateral izquierdo por lesión, pero recupera a Dani Lorenzo para este importante enfrentamiento.
El Málaga CF recibe este domingo 11 de enero en el estadio de La Rosaleda al AD Ceuta en un partido de la jornada 21 de Segunda División. El partido se jugará a partir de las 16:15 horas y se podrá ver a través de los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.
El cuadro blanquiazul, con 29 puntos en el puesto 9º de la tabla, después de una recuperación de posiciones desde la llegada de Funes al banquillo blanquiazul, que todavía no conoce la derrota.
El Ceuta, por su parte, es el equipo revelación de lo que va de temporada y bordea las posiciones del playoff de ascenso con 32 puntos.
El encargado de dirigir el encuentro será el vasco Eder Mallo, el colegiado que dirigió el partido del ascenso a Segunda División en el Nou Stadi de Tarragona.
El Málaga llega enrachado a la cita contra el Ceuta después de tres victorias consecutivas, la última, en El Molinón tras un gran partido de los de Funes.
Los blanquiazules continúan sin laterales izquierdo disponibles debido a las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García. Dani Lorenzo, fijo hasta el choque de El Molinón, vuelve a estar al cien por cien.
El rival
José Juan Romero le ha dado continuidad al proyecto que comanda desde hace cuatro temporadas en la ciudad caballa y que devolvió el verano pasado a Segunda División, al fútbol profesional.
Lejos del Alfonso Murube, el Ceuta pierde fiabilidad y solo ha ganado dos partidos, pero a la Costa del Sol llegan tras una secuencia de seis partidos sin perder.
Fecha y hora del Málaga CF vs. AD Ceuta de Segunda División
El duelo entre el Málaga CF vs. AD Ceuta se disputará este domingo 11 de enero de 2026 a las 16:15 horas en el estadio La Rosaleda.
Dónde ver el partido del Málaga CF vs. AD Ceuta de Segunda División
El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.
Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.
Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. AD Ceuta de Segunda División
Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.