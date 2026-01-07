El Málaga CF, a un paso de mejorar su primera vuelta de la 24-25: estos son sus números

La resaca de la victoria del Málaga CF en El Molinón Málaga CF

El Málaga CF cierra el próximo domingo a partir de las 16:00 horas con el AD Ceuta la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de Segunda División. Y está a un paso de hacerlo con mejores números que la temporada pasada.

Los blanquiazules han disparado la ilusión de sus aficionados tras los buenos resultados cosechados de forma consecutiva desde las llegada de Juanfran Funes al banquillo en sustitución de Sergio Pellicer.

El técnico de Loja todavía no conoce la derrota con el Málaga y acumular tres triunfos consecutivos tras el cosechado en El Molinón contra el Sporting de Gijón en el regreso de la competición tras el parón de Navidad.

Si el domingo le gana al Ceuta, además de conquistar la cuarta victoria seguida, cerraría la primera vuelta con 32 puntos, a 18 de los 50 que dan la permanencia matemática en Segunda División. Pero ahora mismo se mira más arriba.

El Málaga cerró la primera vuelta de la temporada 24-25 con 30 puntos, décimo en la clasificación precisamente tras una victoria también en El Molinón contra el Sporting por 1-3 con dos goles de Dioni y uno de Roko Baturina.

Los de Pellicer estaban a cinco puntos de las posiciones de playoff y nueve por encima del descenso. Ahora el Málaga está a tres puntos del playoff y siete por encima de las posiciones de descenso.

Lo hizo con seis partidos ganados, doce empatados y tres perdidos. Los de Pellicer anotaron 21 goles y recibieron 19.

Mientras, en las 20 jornadas transcurridas en este curso, el Málaga es noveno con 29 puntos. Ocho victorias, cinco empates y siete derrotas fruto de 29 goles a favor y 25 en contra.

Este Málaga gana más y ataca más o, al menos mejor. Es peor en defensa, ya que la diferencia de goles encajados es notoria, además de los partidos perdidos. Aunque todas las derrotas de este curso hay que apuntárselas al Málaga de Pellicer.

En toda la temporada pasada, Dioni fue el pichichi blanquiazul con siete goles y Antoñito Cordero con seis. A estas alturas del curso, Chupete ya acumula siete y Adrián Niño y Rafa cinco. Jauregi, tercer delantero, suma tres.

Los delanteros de este Málaga tienen más pólvora que los principales artilleros del curso pasado.

Ahora los blanquiazules tienen una oportunidad para mejorar los números del curso pasado en la primera vuelta. El Ceuta será el rival.